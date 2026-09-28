Periodista en Perú arremetió contra camarógrafo en vivo y desató polémica

Un tenso momento protagonizó el periodista peruano Augusto Thorndike durante una transmisión de Willax Televisión, luego de cuestionar al camarógrafo que estaba realizando una grabación en vivo.

El episodio ocurrió mientras una reportera realizaba un informe desde Lurigancho-Chosica. Thorndike, desde el estudio, manifestó que los movimientos de la cámara le estaban provocando mareo y decidió interrumpir la conexión.

¿Qué le dijo el periodista peruano al camarógrafo en vivo?

Durante la transmisión, Thorndike se dirigió inicialmente a la periodista que estaba en el lugar y le pidió que buscara un camarógrafo profesional.

Pero el reclamo continuó cuando la señal regresó al estudio. El conductor cuestionó públicamente la preparación del trabajador y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Qué pena, qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal (...) y contraten cualquier cosa, dijo el periodista durante la emisión.

Thorndike también aseguró que la manera en que se estaba realizando el despacho era una ofensa para los televidentes y afirmó que el trabajador “no está preparado para hacer cámara en vivo”.

Incluso sostuvo que el camarógrafo no debería continuar trabajando en el canal. Después de sus declaraciones, ofreció disculpas a los espectadores en nombre del noticiero y de Willax Televisión.

¿Por qué el periodista peruano fue criticado en redes sociales?

El fragmento de la transmisión se difundió ampliamente en redes sociales y provocó cuestionamientos por la forma en que Thorndike expuso públicamente al integrante del equipo técnico durante una emisión en directo.

La polémica no terminó con la viralización del video. Posteriormente, el periodista volvió a referirse al episodio y respondió con ironía a quienes lo estaban criticando.

“Así que soy tendencia, jojolete. Pero aquí estoy, y que les arda”, expresó Thorndike, quien también aseguró que los comentarios no le afectaban.

El caso incluso llegó al Colegio de Periodistas de Lima, que cuestionó públicamente la actitud y los calificativos utilizados durante la transmisión. El gremio señaló que las observaciones sobre el desempeño de un trabajador deben tratarse por los canales internos y dentro de un ambiente de respeto.