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Capturan en Meta a presuntos integrantes de red que ofrecía falsos paquetes turísticos para llevar migrantes a EE. UU.

De acuerdo con la Dijín, los cobros oscilaban entre los 10 y los 15 millones de pesos por cada persona.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
07:59 a. m.
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Las autoridades desarticularon una presunta red transnacional dedicada al tráfico de migrantes que operaba en el departamento del Meta y que, según la investigación, engañó a más de 300 colombianos con supuestos paquetes turísticos hacia México para facilitar posteriormente su ingreso irregular a Estados Unidos.

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En una operación simultánea realizada en Villavicencio y Mesetas, la Policía Nacional, a través de la Dijín y con apoyo de agencias estadounidenses, capturó a cinco personas señaladas de integrar esta organización criminal.

De acuerdo con las autoridades, la estructura se aprovechaba de ciudadanos que buscaban mejores oportunidades en el exterior y les ofrecía viajes que aparentaban ser turísticos, pero que en realidad constituían el primer paso de una ruta migratoria ilegal hacia territorio estadounidense.

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La fachada de los paquetes turísticos

Las investigaciones establecieron que la organización habría captado a cientos de personas mediante ofertas de viaje con destino inicial a México. Sin embargo, detrás de la aparente legalidad de estos paquetes se escondía una operación de tráfico de migrantes que buscaba facilitar el traslado irregular hacia Estados Unidos.

Según explicó el director de la Dijín, el general Elver Vicente Alfonso Sanabria, la red incluso instruía a los viajeros sobre cómo actuar en caso de ser interceptados por las autoridades migratorias norteamericanas.

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“En caso de ser interceptados o detenidos por las autoridades norteamericanas, les indicaban que debían presentar solicitudes de asilo político respaldadas en denuncias falsas sobre presuntas amenazas atribuidas a grupos armados organizados en Colombia”, señaló el oficial.

Las autoridades consideran que estas instrucciones hacían parte de una estrategia para engañar a las autoridades estadounidenses y aumentar las probabilidades de permanencia de los migrantes en ese país.

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Cobros de hasta $15 millones por persona

La investigación reveló que el negocio ilícito generaba millonarias ganancias para los integrantes de la organización. De acuerdo con la Dijín, los cobros oscilaban entre los 10 y los 15 millones de pesos por cada persona que aceptaba el supuesto paquete turístico.

El proceso investigativo incluyó interceptaciones telefónicas en las que, según la Policía, los presuntos delincuentes coordinaban los viajes, negociaban los pagos y distribuían las ganancias obtenidas por cada migrante captado.

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Con las cinco capturas realizadas en Meta, las autoridades consideran afectar las finanzas y la capacidad operativa de esta red dedicada al tráfico de migrantes, poniendo fin a una actividad ilegal que, además de exponer a las víctimas a riesgos durante el trayecto, representaba un millonario fraude para decenas de familias colombianas.

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