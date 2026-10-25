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Cinco recetas con champiñones y otros hongos para preparar en casa que parecen de alta cocina

Los champiñones y otros tipos de hongos se han convertido en ingredientes versátiles para quienes buscan variar sus comidas sin renunciar al sabor.

Cinco recetas con champiñones y otros hongos para preparar en casa que parecen de alta cocina
Fotos: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
10:45 p. m.
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Los champiñones y las setas dejaron de ser un simple acompañamiento para convertirse en protagonistas de preparaciones que combinan sabor, textura y creatividad.

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Su versatilidad permite incorporarlos a platos cotidianos y darles una presentación sofisticada sin recurrir a técnicas complejas.

El champiñón parís, el crimini, el portobello y la orellana ofrecen distintas posibilidades en la cocina. Mientras el primero intensifica su sabor durante la cocción, el crimini se distingue por su textura firme; el portobello destaca por su sombrero carnoso, y la orellana aporta suavidad a preparaciones como los salteados y los tacos.

Con estas variedades es posible preparar cinco recetas sencillas para darle un nuevo aire al menú de casa.

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Champiñones salteados con ajo y mantequilla

Una preparación sencilla puede convertirse en una entrada atractiva o en el acompañamiento de otros platos. Los champiñones París son ideales para esta receta, porque su sabor se intensifica con la cocción.

  • Ingredientes: champiñones frescos, mantequilla, ajo picado, sal, pimienta y perejil.
  • Preparación: limpia los champiñones y córtalos en láminas o cuartos. Calienta una sartén, derrite la mantequilla y añade el ajo. Incorpora los hongos y cocínalos a fuego alto hasta que estén dorados y hayan perdido parte de su humedad. Ajusta la sal y la pimienta y termina con perejil picado.
  • El toque gourmet: sírvelos en un plato pequeño, agrupados en el centro, y aprovecha la salsa de la sartén para darles brillo.
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Portobello al horno con relleno de champiñones

Por su tamaño y textura carnosa, el portobello permite preparar platos individuales con una presentación llamativa.

  • Ingredientes: sombreros de portobello, champiñones París, ajo, aceite de oliva, queso rallado y perejil.
  • Preparación: retira con cuidado los tallos y limpia los portobellos. Pica los champiñones París y saltéalos con ajo y aceite de oliva. Rellena los sombreros con la mezcla, agrega queso rallado y hornea hasta que los hongos estén tiernos y el queso dorado.
  • El toque gourmet: sirve cada portobello entero sobre una base de hojas verdes, de modo que su forma y su relleno sean los protagonistas.
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Pasta cremosa con crimini

El crimini, conocido por su sabor más profundo que el champiñón común, es una alternativa para transformar una pasta en un plato de apariencia elegante.

  • Ingredientes: pasta, hongos crimini, ajo, crema de leche, queso parmesano, aceite de oliva, sal y pimienta.
  • Preparación: cocina la pasta según las indicaciones del empaque. Mientras tanto, corta los crimini en láminas y saltéalos con aceite de oliva y ajo. Añade la crema de leche y deja que la mezcla tome consistencia. Incorpora la pasta cocida, mezcla y termina con parmesano, sal y pimienta al gusto.
  • El toque gourmet: enrolla la pasta con unas pinzas para formar un pequeño nido en el centro del plato y distribuye los hongos por encima.
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Tacos de orellana salteada

La orellana, reconocible por su forma similar a una ostra y su textura suave, funciona bien en preparaciones rápidas y permite variar el relleno de los tacos.

  • Ingredientes: orellanas, tortillas, ajo, aceite de oliva, cebolla, cilantro y limón.
  • Preparación: separa las orellanas en tiras y saltéalas con ajo y aceite hasta que estén doradas. Calienta las tortillas, distribuye los hongos y añade cebolla finamente picada y cilantro. Termina con unas gotas de limón.
  • El toque gourmet: sirve los tacos abiertos en una tabla o plato alargado y agrega el limón justo antes de llevarlos a la mesa.
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Ensalada tibia de champiñones y portobello

Las setas también pueden aportar textura y sabor a una ensalada. Esta alternativa combina hojas frescas con hongos calientes para crear contraste en cada bocado.

  • Ingredientes: champiñones París, portobello, hojas verdes, aceite de oliva, limón, sal y pimienta.
  • Preparación: corta los champiñones y el portobello en láminas y saltéalos hasta que estén dorados. Lava y seca las hojas verdes y prepara una vinagreta sencilla con aceite de oliva, limón, sal y pimienta. Mezcla las hojas con los hongos tibios y adereza justo antes de servir.
  • El toque gourmet: distribuye los ingredientes en lugar de amontonarlos y coloca las láminas de portobello encima para destacar sus formas.
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Un ingrediente versátil que llega del campo colombiano

Detrás de estas posibilidades culinarias también hay una cadena de producción nacional. Setas de Cuivá, cultiva sus hongos en Los Llanos de Cuivá, en Yarumal, Antioquia, donde controla las condiciones de temperatura, ventilación y sustratos orgánicos.

La compañía señala que lidera la categoría de setas en Colombia con más del 50% de participación y que su planta genera 367 empleos locales. Sus productos llegan a más de 3.300 puntos de venta del país y también tienen presencia en tres países de Centroamérica y la región.

Con variedades que pueden prepararse a la sartén, al horno, a la parrilla o frescas en ensaladas, los hongos ofrecen distintas formas de renovar la cocina cotidiana. La clave está en aprovechar las características de cada variedad y cuidar la presentación, dos recursos sencillos para llevar a la mesa platos que parecen de restaurante.

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