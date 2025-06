¿Karina García planea tener hijos con Andrés Altafulla? La respuesta dejó en shock a muchos

Karina García, la modelo antioqueña, fue una de las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 que más logró tener una conexión con sus seguidores.

Además, también creó una gran cantidad de contenido y, como consecuencia, tras su salida de la competencia, le surgieron múltiples oportunidades y ha seguido generando interés.

Uno de los temas de los que más se está hablando en la actualidad es de su relación con Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025. Por lo tanto, Karina García estuvo en una discoteca de Medellín y uno de los streamers más famosos del país le preguntó que si planea tener hijos con el cantante.

Apenas la modelo paisa terminó de escuchar la pregunta, quedó sorprendida, pero respondió de inmediato con claridad. ¿Qué dijo? Entérese aquí en Noticias RCN de todos los detalles.

¿Karina García tiene planeado tener hijos con Andrés Altafulla? Esto dijo

Cuando Karina García se encontraba en una reconocida discoteca de Medellín, se encontró con 'El Chanty', el streamer caleño, y él la felicitó por su relación con Andrés Altafulla y le preguntó que si ya estaban pensando tener hijos.

Sin embargo, Karina García manifestó que en este momento no tiene planeado tener más bebés y que, por ende, las posibilidades son casi nulas.

"No, no quiero más hijos por ahora. No, no, no, la fábrica está cerrada y no hay más hijos", fueron las palabras exactas de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Cómo reaccionó Isabella Vargas, la hija de Karina García, ante la pregunta de si la modelo quiere tener hijos con Altafulla?

En uno de los videos que han circulado por redes sociales, se pudo apreciar que Karina García estaba junto a su hija en el momento en el que el streamer le preguntó por la posibilidad de tener más hijos.

De esa manera, Isabella Vargas, la hija mayor de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, puntualizó de inmediato que no quería tener más hermanos.

"No, no, yo tampoco quiero más hermanitos", fue lo que dijo.