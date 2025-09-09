CANAL RCN
Claudia Bahamón rompe en llanto en MasterChef Celebrity: ¿se despidió?

La presentadora sorprendió a los participantes al leer una inesperada carta a los chefs.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
06:49 a. m.
Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 han manifestado obtener un aprendizaje sin precedentes en el amplio mundo de la gastronomía. Por esto, cada ciclo que culmina se convierte en una oportunidad nueva para aprender y conocer algunas de las técnicas más prestigiosas de los chefs.

Pese a que ya son varios los participantes que han abandonado el juego, la presentadora Claudia Bahamón no dudó en tomarse un espacio para hacer un inédito anuncio de suma importancia y honrar los 10 años de su paso por el programa.

Claudia Bahamón rompe en llanto en MasterChef

Durante el más reciente reto, en el que se conocieron los nuevos delantales negros de la competencia, los participantes se llevaron una gran sorpresa al ser testigos de un emotivo momento que rompió el silencio del lugar, pues la famosa presentadora se tomó un espacio para leer el contenido de una inédita carta que había escrito.

Aquel instante fue motivo de nostalgia ya que la mujer rompió en llanto, pues con dicho texto decidió expresar sus sentimientos hacia los chefs Nicolás y Jorge, quienes escucharon atentos a las palabras de la famosa presentadora.

Algunas de las frases más destacadas explicaron el grato sentimiento de haber recorrido 10 años juntos y los fuertes vínculos que han tenido la oportunidad de crear al vivir y construir recuerdos.

Por supuesto, las reacciones al texto no se hicieron esperar ya que, al lograr lo impensable, los chefs lograron manifestar su sentimentalismo ante las emotivas palabras de la presentadora. Así mismo, algunos participantes no lograron contener su emoción ya que recalcaron que el vínculo entre la mujer y los chefs ha logrado traspasar umbrales inimaginables en la creación de una hermandad.

Aunque algunos expresaron que pudo llegar a ser una despedida a los primeros diez años del reality, Bahamón aseguró que sin su presencia el trabajo no lograría ser lo mismo.

Delantales negros en MasterChef Celebrity

Por otro lado, los cocineros manifestaron su gran impacto ante el más reciente resultado en el que dos participantes se llevaron el delantal negro. Se trata de Carolina y Michelle, pues el chef Rausch manifestó que no presentaron el postre.

De esta manera, algunos de sus compañeros aseguraron que Carolina se habría molestado ya que Michelle no realiza otras técnicas distintas a las que posee anotadas en su cuaderno.

