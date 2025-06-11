¿Noviazgo a la vista?: Karina García hace contundente revelación sobre su vida sentimental

Karina García ha logrado una amplia fanaticada tras su participación en La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN en donde reveló mayores detalles de su vida laboral y personal. Por esto, su influencia la ha llevado a participar en otros formatos internacionales en donde ya ha obtenido mayor popularidad.

Pese a las fuertes polémicas que se desarrollaron, alrededor de su relación con Andrés Altafulla, la mujer decidió tomar un espacio en el nuevo reality para enviar un contundente mensaje sobre su vida amorosa.

Karina García habla sobre su vida sentimental

En las horas más recientes, la modelo antioqueña decidió tomar un espacio en las instalaciones del nuevo reality show, en República Dominicana, para hablar sobre si tendría o no una relación sentimental en dicho recinto. Según sus declaraciones, actualmente no se ha encontrado con un hombre que llame su atención por lo que no estaría interesada en sostener una relación.

“Mi team está muy preocupado porque piensan que aquí me voy a meter con alguien. Yo les voy a decir una cosa, no se preocupen. A mí aquí no me gusta absolutamente nadie, yo no vine con intenciones de meterme con un hombre… yo no necesito de nadie”, manifestó.

Así mismo, exaltó que actualmente se encuentra enfocada en trabajar en ella misma por lo que no posee intereses de encontrar una pareja sentimental en aquel lugar.

Sin embargo, García hizo una reveladora confesión ya que manifestó que algunos de sus compañeros habrían creado un plan para involucrarse sentimentalmente con alguno de sus compañeros.

“Ya sé lo que están planeando… yo lo leí. Están planeando algo para que yo me meta con alguien… no me interesa nadie, solo me intereso por mí misma así que tranquilos”, explicó.

Karina García recibe la mejor votación en reality

Por otro lado, la también creadora de contenido se llevó una sorpresa al percatarse de que se encuentra en el primer puesto como la famosa con más votación positiva por parte del público.

De esta manera, García se ha posicionado como la participante favorita del programa, hasta el momento, por lo que expresó un mensaje de agradecimiento con sus más fieles fanáticos.