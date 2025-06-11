“Lástima”: Patricia Grisales envía contundente mensaje tras salir de MasterChef

Los cocineros de MasterChef Celebrity Colombia cerraron un nuevo ciclo en la competencia con la eliminación de Patricia Grisales, quien no logró ingresar al top 7 de la competencia.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos de los cocineros manifestaron su gran nostalgia ante la salida de la actriz.

Reto de eliminación en MasterChef Celebrity

El reto más reciente de eliminación generó todo tipo de sensaciones ya que Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales tuvieron que poner en práctica todo lo aprendido en el juego para poder asegurar su cupo en la cocina más importante del país.

Por esto, el enfrentamiento inició con gran zozobra ya que las tres cocineras manifestaron su angustia por no obtener los resultados esperados. Pese a que el reto fue libre, y la despensa estuvo a disposición de las cocineras, Patricia presentó contundentes contratiempos al tener fallas con la máquina de pasta que la llevó a querer rendirse a escasos minutos de finalizar el desafío.

Aunque la mujer recibió ayuda, por parte de los jueces, el plato de la actriz no logró ser superior al de Violeta Bergonzi, quien subió de manera inmediata al balcón por presentar el mejor y más exquisito platillo.

Reacciones a la eliminación de Patricia Grisales

El momento decisivo llegó y la tensión no se hizo esperar ya que los chefs decidieron que Patricia debía ser quien abandonaba la competencia. Por supuesto, la reacción de Carolina fue la primera en notarse ya que, aunque la mujer se sintió aliviada de no ser la eliminada, expresó su profunda tristeza al tener que despedir a su compañera.

Por supuesto, las lágrimas no tardaron en aparecer ya que Pichingo exaltó la gran amistad que logró entablar con la mujer al haber compartido una gran variedad de retos grupales junto a ella.

Por su parte, Claudia Bahamón resaltó el compromiso de la actriz ya que mencionó el empeño y las ganas de sobresalir en una de las competencias culinarias más exigentes y relevantes del mundo.

Durante la sentida despedida, Grisales no dudó en enviar un contundente mensaje de agradecimiento en el cual también mencionó la ausencia de la chef Belén, quien no logró participar en el reto.

“A Belén también le agradezco, lástima que hoy no esté para despedirme de ella, pero estoy muy agradecida. Yo me siento muy privilegiada de poder vivir esta aventura y poderla gozar y saber que he aprendido”, finalizó.