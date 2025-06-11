CANAL RCN
Senadora reacciona a la letra de la nueva canción de Kris R: “Esa es la Colombia de hoy”

La nueva canción del estadounidense ha desatado cientos de críticas por el contenido de su letra.

Foto: IG @krisrofficial y captura pantalla Senado de la República
Foto: IG @krisrofficial y captura pantalla Senado de la República

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
10:13 a. m.
Una nueva polémica se ha desatado a raíz del lanzamiento de la nueva canción ‘Bobadita’, de Kris R, pues el contenido de su letra aborda diferentes temas polémicos como porte de armas, consumo de drogas, entre otros temas sexuales.

Por esto, la senadora Karina Espinosa Oliver reaccionó citando algunas estrofas de la canción, en medio de una plenaria en el Senado de la República, en donde cuestionó la regulación de los contenidos dentro de la industria musical.

Polémica por la nueva canción de Kris R

Durante la más reciente plenaria, hecha el pasado 5 de noviembre, la senadora Espinosa sustentó su iniciativa legislativa ley ‘Letras Decentes’ que tiene como objetivo proteger a menores de edad de los contenidos musicales y audiovisuales que promueven violencia, el consumo de drogas, la pornografía, la trata de personas y la cosificación de la mujer.

Por esto, durante su intervención, la mujer tomó como ejemplo la nueva canción del artista Kris R para citar algunas de las estrofas que abordan estas polémicas temáticas, pues expresó su preocupación ante la circulación libre de este tipo de contenidos por el internet.

“Esas son las canciones que estamos escuchando, esa es nuestra sociedad, esa es la Colombia de hoy. Radicamos un proyecto de ley de letras decentes y en la comisión se dijo que esto era libertad de expresión… yo quiero preguntar.. ¿esto no será más bien degradación?”, expresó la senadora.

Así mismo, Espinosa hizo un llamado a todos los padres de familia y educadores para asumir una posición clara frente a los diferentes mensajes que, por medio de la música, llegan diariamente a los menores de edad.

“¿Hasta cuándo vamos a permitir que la violencia, el abuso y la degradación entren a nuestros hogares a través de una pantalla?”, añadió.

Iniciativa ‘Letras Decentes’ en Colombia

Según el Senado de la República, esta iniciativa busca clasificar y advertir los contenidos musicales y audiovisuales con mensajes sexuales, violentos o relacionados con drogas, para proteger a los niños, niñas y adolescentes para fortalecer el papel de las familias en la formación de valores.

