Karina García reveló el rostro de su bebé por medio de ecografía 3D: ¿reveló pistas del género?

Karina García se ha llevado la atención de cientos de internautas tras anunciar, hace una semana, su embarazo junto al cantante Kris R, quien también manifestó su gran emoción al convertirse en padre con la modelo antioqueña.

Pese a la ola de reacciones generadas entres sus seguidores, la mujer ya ha revelado algunos detalles detrás de la novedad, su reacción al conocer el resultado de la prueba de embarazo y demás cambios que ha tenido que realizar de su estilo de vida para sobrellevar el proceso.

Karina García reveló el rostro de su bebé

La modelo antioqueña ha logrado crear una sólida comunidad de seguidores, quienes se han interesado por conocer detalles detrás de su primer embarazo junto al artista urbano.

Pese a que actualmente se desconoce el mes de gestación en el que se encuentra, la famosa decidió compartir oficialmente la imágen de su más reciente ecografía 3D en donde se observa el rostro de su bebé.

“Mi niño o mi niña. Mientras tú creces dentro de mí también nace una nueva versión de mí. No puedo prometerte una vida perfecta, pero sí un amor infinito, muchos besos, mimos y abrazos. Una mano que jamás te soltará. Ya cuento los días para conocerte mi amor bonito”, afirmó la mujer.

García manifestó que todavía no conoce el género de su tercer hijo por lo que dentro de sus planes se encuentra llevar a cabo la respectiva revelación que, hasta el momento, no posee una fecha estimada.

También compartió algunos alimentos que la han ayudado a reducir los síntomas y malestares como la acidez y las náuseas, propios del embarazo, por medio de bebidas como la soda con limón.

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Karina García comparte su reacción al embarazo

La modelo compartió detalles del momento exacto en el que se enteró de su embarazo junto al cantante Kris R, quien la acompañó al realizarse la respectiva prueba de embarazo que arrojó el resultado positivo.

Pese a la gran incertidumbre del momento, ambos celebraron con asombro que se convertirían en padres por primera vez. No obstante, algunos fanáticos exaltaron la reacción del cantante de 25 años, pues, a diferencia de Karina, este demostró gran preocupación por lo observado en la prueba.