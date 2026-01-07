Convocan a masiva subida a Monserrate para pedir por la Selección Colombia contra Ghana

No cabe duda de que el Mundial de Fútbol también ha despertado un sin fin de supersticiones, tradiciones y hasta rituales que buscan apoyar a las selecciones favoritas desde todos los ámbitos posibles.

Y es que justamente para esta edición de la Copa del Mundo se ha hablado de diversas figuras enigmáticas con las que, al parecer, algunos equipos han buscado protección y la victoria durante sus encuentros.

Más allá de cualquier explicación lógica, millones de personas apuestan a su fe para implorar por el triunfo en el evento deportivo futbolero más importante del mundo.

Por esto, Colombia no se ha quedado atrás ya que miles de internautas se encuentran convocando a cientos de personas para unirse en una cadena de oración para el próximo encuentro en la cancha.

El viral espiritista de la Selección Ghana

Durante el Mundial de Fútbol 2026 ya se han hecho virales algunos hinchas que, lejos de toda explicación científica, afirman tener el poder de beneficiar a sus respectivas selecciones.

Este es el caso de Nana Kwaku Bonsam, espiritista autoproclamado como el más poderoso del mundo en Ghana, quien ha afirmado intervenir en el juego de su selección para que esta salga victoriosa durante los partidos.

Previo al partido entre Inglaterra y su equipo, Nana afirmó haber realizado una “maldición” al jugador Harry Kane para que este no tuviera la oportunidad de anotar. El encuentro finalizó con un marcador cero a cero.

Pese a que los rituales de santería africana son usuales en esta zona del mundo, miles de hinchas colombianos ya han manifestado su temor ante las presuntas amenazas que esta figura ya ha hecho para el próximo encuentro con Colombia.

Colombianos convocan a Monserrate por la Selección Colombia

Por esto, cientos de fanáticos se encuentran convocando a una masiva subida al cerro de Monserrate, en Bogotá, para orar desde la creencia católica o cristiana por el bienestar de los jugadores y el resultado del próximo partido definitivo.

El evento ha sido creado desde el grupo de Facebook con el nombre “Subida a Monserrate para contrarrestar el brujo ghanés”. La invitación está hecha para este jueves 2 de julio a las 6:00 a.m. y el punto de encuentro será el sendero de Monserrate.

Por supuesto, las opiniones están divididas entre aquellos que han tomado el encuentro como una manera divertida de unirse nuevamente en pro de la Selección y aquellos que, desde su postura religiosa, han calificado el encuentro como un evento “sin sentido” y para personas “desocupadas”.