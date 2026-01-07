"El ELN pidió mi cabeza": la denuncia del general (r) Óscar Murillo sobre su salida del Ejército

El general en retiro Óscar Murillo, quien fue comandante de la Séptima División del Ejército, denunció en Noticias RCN que el ELN habría solicitado su salida de la institución durante el periodo en el que Iván Velázquez se desempeñó como ministro de Defensa. Según el oficial retirado, esa situación también habría afectado a otros miembros de la Fuerza Pública.

De acuerdo con Murillo, la petición del ELN se habría producido como consecuencia de los resultados operacionales obtenidos contra cabecillas de grupos ilegales en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. En su declaración, sostuvo que no fue el único oficial cuya salida habría estado influenciada por organizaciones criminales, entre ellas el ELN y el Clan del Golfo.

¿Por qué el general Óscar Murillo asegura que el ELN pidió su salida del Ejército?

El general en retiro señaló que, además de esa situación, existió un presunto perfilamiento por parte del DNI hacia varios generales. En sus declaraciones igualmente hizo referencia al presidente de Indumil, a quien mencionó en el contexto de otros escándalos.

Yo le digo, 'ministro, mire todo lo que se está haciendo, solicito saber qué pasa conmigo'. ¿Sabe qué me contesta el ministro de la Defensa? 'Dónde manda capitán, no manda marinero'", comentó en la entrevista.

¿Qué acciones judiciales anunció el general (r) Óscar Murillo?

Murillo informó que presentó una tutela y una demanda contra el Estado y el Ministerio de Defensa. Según explicó, el propósito de esas acciones judiciales es buscar la protección de sus derechos y del debido proceso frente a las circunstancias que, asegura, rodearon su salida del Ejército.

Noticias RCN buscó una respuesta del exministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre las afirmaciones realizadas por el general en retiro. Sin embargo, hasta la fecha de la publicación no se ha obtenido una respuesta por parte del exfuncionario.