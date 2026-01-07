J Balvin y Ryan Castro debutan en el novedoso formato de Instagram ‘Close Friends Only’

Por primera vez, Instagram lanzó en español, a nivel global, un episodio de su reconocida serie ‘Close Friends Only’, marcando un hito para este formato que acerca a grandes figuras a su comunidad de una manera más auténtica y creativa.

Para esta ocasión, J Balvin y Ryan Castro, dos de los artistas colombianos más importantes en este momento, protagonizaron un especial episodio en donde no solo hablaron del éxito detrás de su álbum colaborativo ‘Omerta’, sino que también revelaron detalles inéditos de sus inicios como artistas y la importancia de redes sociales como Instagram para conectar con sus audiencias.

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J Balvin y Ryan Castro en ‘Close Friends Only’

No cabe duda de que Balvin y Castro actualmente se encuentran siendo uno de los artistas más representativos del género urbano en todo el mundo por lo que han tenido la oportunidad de presentarse en escenarios de talla mundial como Coachella y la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Por esto, Instagram decidió contar con la presencia de ambos en su programa ‘Close Friends Only’ en donde fueron recibidos en un salón que imitó, casi que a la perfección, una sala tradicional colombiana.

Con plantas, muebles antiguos, centros de mesa tejidos, bolsas de café, fotografías con marcos clásicos de ambos artistas en su juventud, empanadas, buñuelos, café, entre otros pasabocas tradicionales, los paisas llegaron al estudio para hablar como nunca antes.

Durante su conversación ambos decidieron jugar en el auténtico juego de la rana, mientras degustaron las almojábanas puestas allí.

Uno de los temas centrales fue la percepción que tenían de las personas famosas al abrir sus cuentas en Instagram, durante sus inicios musicales, pues ambos reconocieron la influencia que dicha plataforma fue obteniendo con el paso del tiempo.

“Cuando me empecé a pegar yo veía muy arriba en el Instagram a los influencers y cosas así. También deportistas y artistas, pero los influencers llamaban mucho a las comunidades y mantenían a la gente muy despierta”, afirmó Castro.

Por su parte, J Balvin reveló que el primer DM de un artista internacional que lo dejó en "shock" fue por parte de The Weeknd, mientras que el primer DM para Castro fue del propio J Balvin.

Ryan Castro y J Balvin hablan sobre su amistad

Más allá de comentar el proceso creativo detrás de su exitoso álbum ‘Omerta’, ambos cantantes exaltaron la importancia de la amistad, la lealtad y la familiaridad con la que su relación de amigos empezó a surgir.

Por esto, en medio de su charla, los antioqueños exaltaron algunas de las cualidades más sobresalientes del otro.

“He aprendido mucho de usted, a parte de lo familiar, es tener una buena relación. Yo creo que en este negocio es muy importante tener una buena relación (...) más que el dinero, al final del día nosotros estamos expuestos a tanta cosa que hay que cuidarse”, agregó Castro.

“Yo he aprendido mucho de vos la disciplina, pero la parte humana yo creo que te has podido ganar el público y especialmente a un país tan diverso como Colombia. Que podás tener esa bendición, que la gente se conecte con la persona y la gente te sienta suyo”, afirmó Balvin.