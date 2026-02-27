CANAL RCN
Bajo la lupa la operación de Hidroituango por intensas lluvias: ¿Hay riesgos?

El aumento sostenido de lluvias en Antioquia llevó a la UNGRD y a EPM a evaluar la operación de Hidroituango y reforzar protocolos preventivos.

Foto: EPM

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
06:29 p. m.
En medio de las precipitaciones que se han registrado las últimas semanas, por encima de los promedios históricos en Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvieron un encuentro para evaluar la operación del proyecto Hidroituango, ante el incremento sostenido de lluvias y los mayores aportes hídricos al embalse.

Las autoridades revisaron las condiciones operativas del proyecto, el comportamiento hidrometeorológico y los protocolos de comunicación con autoridades locales y comunidades ubicadas aguas abajo.

Evalúan operaciones en Hidroituango ante el aumento de lluvias

El aumento de precipitaciones en la cuenca del río Cauca ha generado mayores aportes al embalse, lo que exige monitoreo constante y coordinación interinstitucional.

La UNGRD señaló que el país atraviesa un escenario de alta variabilidad climática, caracterizado por eventos hidrometeorológicos intensos que demandan preparación y toma de decisiones basadas en escenarios ampliados de riesgo.

Durante el encuentro se analizaron reportes técnicos actualizados sobre estabilidad estructural y comportamiento geotécnico del proyecto.

La EPM, explicó las condiciones actuales se mantienen dentro de los rangos previstos en el diseño original y no representan riesgo de rebose estructural.

El gerente general de EPM, John Maya Salazar, aseguró que:

Podemos garantizar que en este momento la situación del proyecto es estable y no genera riesgo para las comunidades aguas abajo. Contamos con monitoreo permanente 24/7 y con un embalse que amortigua las crecientes, lo que nos permite tomar decisiones oportunas para preservar la vida.

¿Cómo está el nivel de agua del embalse?

EPM se informó que el nivel del embalse se encuentra dentro de los parámetros operativos y que existe margen hidráulico adicional para atender posibles crecientes extraordinarias.

El proyecto dispone de un vertedero con alta capacidad de evacuación y de un sistema de monitoreo hidrológico que funciona de manera continua, las 24 horas del día.

El embalse cumple, además, una función de amortiguación frente a incrementos súbitos de caudal, lo que permite anticipar el tránsito de crecientes con varias horas de antelación.

Esta capacidad técnica facilita decisiones preventivas como el descenso controlado del nivel del agua y la apertura gradual de compuertas, en caso de ser necesario.

La UNGRD mantiene seguimiento permanente a la evolución del río y a las alertas emitidas por el IDEAM relacionadas con inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos en municipios de la cuenca.

Ambas entidades acordaron conservar esquemas de monitoreo reforzado y garantizar márgenes de maniobra operativa que permitan responder con rapidez ante variaciones significativas en niveles y caudales.

