CANAL RCN
Tendencias

¿Famosa colombiana volvió con su expareja? Esto revelaron

Su expareja recibió una pregunta en sus redes sociales y la respondió con contundencia.

Foto: @danielaalvareztv en Instagram.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
05:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Daniela Álvarez, la reconocida modelo y exreina de belleza de Colombia, fue vista en un concierto junto a Lenard Vanderaa, su expareja.

En medio de esa coyuntura, los internautas comenzaron a hablar de una presunta reconciliación y, por lo tanto, Lenard Vanderaa, el actor y productor de origen hispano-neerlandés, habilitó una caja de preguntas en Instagram y aclaró la situación.

Famosa colombiana terminó su relación: habló de infidelidad
RELACIONADO

Famosa colombiana terminó su relación: habló de infidelidad

¿Qué dijo exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa se encuentran de nuevo en una relación? Esta es la verdad

En la respuesta que Lenard Vanderaa le entregó a uno de sus seguidores, planteó que él y Daniela Álvarez no tienen una relación sentimental, pero que sí conservan un vínculo especial de amigos.

"Esta pregunta no la iba a responder, pero he dicho: '¿Por qué no, si nos llevamos increíble?' No estoy con Daniela, pero hablamos a menudo y, además, justo ahora con los terremotos que han pasado en Venezuela y en Colombia, veo cómo está con su fundación ayudando", explicó.

"Daniela es una persona especial y tengo la suerte de que es parte de mi vida. Además, la gente que la conoce personalmente está de acuerdo conmigo y sabe que es graciocísima y un ser con mucha luz. Somos amigos, le deseo lo mejor siempre y el día que conozca a un hombre, espero que la cuide, la admire y que sean felices", agregó.

¿Cuánto duró la relación de Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa?

Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa iniciaron una relación romántica en 2017, pero, a raíz de algunos proyectos personales que les surgieron, tuvieron que separarse a finales de 2018.

La Mijita rompió el silencio ante Westcol por su relación con Camilo Cifuentes
RELACIONADO

La Mijita rompió el silencio ante Westcol por su relación con Camilo Cifuentes

Sin embargo, retomaron el vínculo amoroso en 2020 y, finalmente, en 2021 comunicaron que su noviazgo había finalizado en buenos términos.

"Ambos son muy bonitas personas", "bendiciones para los dos" y "tienen un vínculo muy lindo", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales tras las recientes declaraciones de Lenard Vanderaa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Desgarrador: así reaccionaron los mejores amigos de Komanche a la noticia de su muerte

Viral

Laura Bozzo preocupa a sus seguidores tras rumores sobre su muerte

Conciertos

Celebre Halloween con la Filarmónica de Bogotá: conozca la programación

Otras Noticias

Artistas

Falleció una querida y legendaria actriz: esto se conoció

La importante actriz había sido diagnosticada con una enfermedad compleja.

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC requirió a nueve empresas generadoras ante posibles incumplimientos en la entrega de energía durante el fenómeno de El Niño

Días antes, el presidente De la Espriella advirtió que la generación de energía se encuentra en 83 gigavatios/hora día, cuando el Gobierno ha solicitado un mínimo de 95.

Comercio

Ventas de este electrodoméstico se incrementan en un 12% en el país

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario

Cúcuta Deportivo

Las cuentas del Cúcuta Deportivo para mantenerse en primera división