¿Famosa colombiana volvió con su expareja? Esto revelaron

En los últimos días, Daniela Álvarez, la reconocida modelo y exreina de belleza de Colombia, fue vista en un concierto junto a Lenard Vanderaa, su expareja.

En medio de esa coyuntura, los internautas comenzaron a hablar de una presunta reconciliación y, por lo tanto, Lenard Vanderaa, el actor y productor de origen hispano-neerlandés, habilitó una caja de preguntas en Instagram y aclaró la situación.

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¿Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa se encuentran de nuevo en una relación? Esta es la verdad

En la respuesta que Lenard Vanderaa le entregó a uno de sus seguidores, planteó que él y Daniela Álvarez no tienen una relación sentimental, pero que sí conservan un vínculo especial de amigos.

"Esta pregunta no la iba a responder, pero he dicho: '¿Por qué no, si nos llevamos increíble?' No estoy con Daniela, pero hablamos a menudo y, además, justo ahora con los terremotos que han pasado en Venezuela y en Colombia, veo cómo está con su fundación ayudando", explicó.

"Daniela es una persona especial y tengo la suerte de que es parte de mi vida. Además, la gente que la conoce personalmente está de acuerdo conmigo y sabe que es graciocísima y un ser con mucha luz. Somos amigos, le deseo lo mejor siempre y el día que conozca a un hombre, espero que la cuide, la admire y que sean felices", agregó.

¿Cuánto duró la relación de Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa?

Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa iniciaron una relación romántica en 2017, pero, a raíz de algunos proyectos personales que les surgieron, tuvieron que separarse a finales de 2018.

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Sin embargo, retomaron el vínculo amoroso en 2020 y, finalmente, en 2021 comunicaron que su noviazgo había finalizado en buenos términos.

"Ambos son muy bonitas personas", "bendiciones para los dos" y "tienen un vínculo muy lindo", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales tras las recientes declaraciones de Lenard Vanderaa.