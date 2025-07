Karina García, de La Casa de los Famosos, tomó una decisión RADICAL en las últimas horas: ¿cuál es?

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha estado muy activa en redes sociales desde que se acabó el reality.

Con la intención de interactuar con sus seguidores, la modelo y creadora de contenido está realizando 'lives' a menudo y en esos espacios no solo ha contado cómo van sus proyectos, sino también qué actividades está realizando en el día a día.

Sin embargo, algunos de los internautas se están acostumbrando a escribir comentarios negativos y, en consecuencia, en las últimas horas, Karina García anunció una decisión radial. ¿De qué se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la decisión radical que tomó Karina García en las últimas horas

En la última transmisión en vivo que realizó Karina García, dejó claro que comenzará a bloquear a todas las personas que escriban comentarios negativos. Su argumento es que, a pesar de que le da más importancia a lo positivo, cree que no merece aguantar malos tratos.

"Hay gente que está comentando cositas que nada que ver y, con todo el respeto del mundo, los voy a bloquear, ¿listo? Me voy a volver así, team bloqueo", aseguró Karina García.

"Yo nunca bloqueaba, jamás, pero siento que he ignorado bastante mucho tiempo. Yo siempre me enfoco en lo lindo, en lo bueno, pero estoy en mi 'live' y no tengo por qué aguantarme comentarios negativos de absolutamente nadie. Además, si los hay es porque no son de mi team, sino que infiltraditos", agregó la modelo paisa.

¿Cómo reaccionó Karina García cuando se enteró de que Andrés Altafulla ya tenía los $400 millones de La Casa de los Famosos?

Karina García estuvo la semana pasada en las instalaciones del Canal RCN con Andrés Altafulla, su pareja, y, en un diálogo con el periodista Santiago Vargas, de Buen Día Colombia, se enteró de que el cantante ya había recibido el millonario premio de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

En consecuencia, se abalanzó sobre él, lo volvió a felicitar por el logro conseguido y expresó que se sentía muy feliz.