VIDEO| Karina García vivió un gran susto junto a su hija: ¿qué pasó?

Karina García, una de las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 que más logró tener una conexión con el público, tomó la decisión de compartir varias situaciones de su día a día con sus internautas.

Por lo tanto, a través de unas historias de Instagram, permitió conocer que en las últimas horas salió de la casa junto a sus familiares y equipo de trabajo, pero dejaron las llaves adentro. En consecuencia, durante el retorno, no tenían cómo entrar.

Tras esa situación, Isabella Vargas, su hija mayor, quiso tratar de ingresar por una de las partes superiores de la vivienda, pero Karina García vivió un gran susto.

¿Qué fue exactamente lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Karina García se asustó cuando su hija trató de ingresar por una de las partes superiores de la casa

En un video que se conoció en redes sociales, se vio que Isabella Vargas, la hija de Karina García, propuso que un hombre del equipo de su mamá le permitiera pararse en sus hombres para que ella pudiera tratar de ingresar por una de las ventanas.

No obstante, mientras que eso estaba ocurriendo, Karina García se asustó porque llegó a pensar que su hija podía caerse y emitió un par de gritos.

"Hija, no, no, no", comenzó diciendo la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025. En ese sentido, sus acompañantes le pidieron que se calmara y la modelo respondió que se angustiaba porque se trataba de su hija y ella la había tenido.

¿Qué hicieron finalmente Karina García y su hija para ingresar a la casa?

Luego de esos momentos de angustia, Karina García y sus acompañantes buscaron otra solución y acudieron al personal de seguridad para que les prestara una escalera.

De esa manera, Isabella Vargas, la hija de la modelo, subió esa escalera con mucho cuidado, llegó a una de las ventanas, pudo abrirla y quedar adentro de la casa.