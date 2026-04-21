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“No te creo”: Tebi enfrenta a Alexa tras conocer que su relación en el exterior acabó

Los participantes sostuvieron una seria conversación tras la información recibida en el más reciente congelado.

Foto: Canal RCN
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abril 21 de 2026
04:34 p. m.
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La décimo quinta semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia dio inicio con inéditos acontecimientos que han revolucionado desde ya la convivencia del lugar, pues la más reciente visita de Sofía Jaramillo, por medio del congelado, desató una amplia polémica entre Tebi y Alexa.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo en La Casa de los Famosos

Durante la gala más reciente, el ‘Jefe’ decidió sorprender a todos los participantes con la visita de la exparticipante, quien llegó al recinto para hablarle tanto a sus amigos en el juego como a sus rivales.

No obstante, su intervención con Tebi desató una lluvia de comentarios en redes sociales ya que la mujer habría insinuado al hombre que su relación en el mundo exterior, al parecer, terminó. Esto a raíz de que expresó que tenía “luz verde” para hacer lo que quisiera con su compañera Alexa.

Sus palabras causaron amplias reacciones ya que Tebi rompió en llanto y Alexa manifestó su asombro por lo sucedido en el mundo exterior. Así mismo, Mariana Zapata manifestó que no logró comprender las razones por las que la modelo había ingresado a la casa más famosa del país a revelar información del afuera.

Por su parte, Alejandro Estrada se acercó a su compañero para manifestarle su comprensión ante la situación y darle consejos para solucionar su situación sentimental al salir de la competencia.

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¿Qué le dijo Tebi a Alexa?

Horas después del polémico congelado, Tebi, Alejandro, Valentino y Juanda se reunieron en la barbería de la casa para comentar lo que había ocurrido ya que varios coincidieron en que la mejor decisión era alejarse de Alexa para poder solucionar la situación.

Sin embargo, ninguno de los famosos se percató de que Torres se encontraba pasando por lo que manifestó haber escuchado toda la conversación. Al ver el disgusto de la mujer, Tebi se dirigió a esta para sincerarse y revelarle sus sentimientos.

No obstante, la famosa reiteró desinterés por escuchar a su compañero al exaltar que no cree en sus sentimientos y que su objetivo es no volver a dirigirle tanto su atención como su palabra.

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