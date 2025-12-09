CANAL RCN
Tendencias

¿Karina García y Altafulla se comprometieron? Video despierta rumores

En redes sociales, Karina García sorprendió con una revelación sobre su relación con Altafulla.

Karina García, Altafulla
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
11:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karina García volvió a causar revuelo tras una publicación en sus redes sociales.

Karina García causa revuelo tras aparecer en las pantallas de Times Square | VIDEO
RELACIONADO

Karina García causa revuelo tras aparecer en las pantallas de Times Square | VIDEO

¿Karina García y Altafulla se comprometieron?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia comparte detalles de su vida privada y cómo ha llevado sus distintos proyectos personales y profesionales.

En esta ocasión, a través de su cuenta de TikTok, la modelo despertó rumores de un posible compromiso con el cantante Altafulla. Para ello utilizó el popular audio “Oye Siri, llama al chef, no tienes chef todavía”, pero lo modificó reemplazando la palabra chef por esposo.

En el clip se le escucha decir: “Oye Siri, llama a mi esposo”, a lo que la asistente virtual responde: “No tienes esposo todavía”. Finalmente, Karina cierra el video con un enigmático “mmm… todavía"

Karina García se sincera y revela la profesión que ejerció antes de ser famosa
RELACIONADO

Karina García se sincera y revela la profesión que ejerció antes de ser famosa

¿Cuáles fueron las reacciones tras el video de Karina García?

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos comentaron sobre un posible compromiso entre ambos exparticipantes del reality.

"Mmmm todavía?"; "Ese es su esposo, marido y es todo suyo reina"; "Tú eres la esposa de mondaman", fueron algunos comentarios de internautas.

Cabe destacar que muchos seguidores celebran esta relación, ya que desde que se consolidó en La casa de los famosos Colombia, los fanáticos han seguido de cerca cada detalle de la vida personal de ambos.

Karina García reveló la millonaria cifra que gana mensualmente: sin tapujos lo confesó
RELACIONADO

Karina García reveló la millonaria cifra que gana mensualmente: sin tapujos lo confesó

¿Qué dijo Altafulla sobre un posible compromiso con Karina García?

Aunque el video desató una ola de especulaciones, Altafulla no se ha pronunciado al respecto. De hecho, solo le dio "me gusta" al videoclip.

Por el momento, el ganador de la segunda temporada de la casa más famosa de Colombia sigue trabajando con su música y dándose a conocer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Jorge Enrique Abello compartió emotivo mensaje tras la muerte de Eduardo Serrano: "Nunca te olvidaré"

Viral

¿Fin del matrimonio? Estudio reveló que el 60% de los jóvenes no quiere casarse

Viral

Encuentro inédito: Claudia Bahamón es vista junto a David Beckham y causa revuelo

Otras Noticias

Estados Unidos

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk

El sospechoso se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia.

Miguel Uribe

Padre de Miguel Uribe comparte un mensaje con la familia del comentarista asesinado Charlie Kirk

Kirk, al igual que Miguel Uribe, recibió un disparo fatal en medio de un evento al aire libre.

Vuelta a España

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta España previo a la etapa reina

Turismo

Importante aerolínea confirmó cambios para pasajeros desde el 1 de octubre

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?