¿Karina García y Altafulla se comprometieron? Video despierta rumores

Karina García volvió a causar revuelo tras una publicación en sus redes sociales.

¿Karina García y Altafulla se comprometieron?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia comparte detalles de su vida privada y cómo ha llevado sus distintos proyectos personales y profesionales.

En esta ocasión, a través de su cuenta de TikTok, la modelo despertó rumores de un posible compromiso con el cantante Altafulla. Para ello utilizó el popular audio “Oye Siri, llama al chef, no tienes chef todavía”, pero lo modificó reemplazando la palabra chef por esposo.

En el clip se le escucha decir: “Oye Siri, llama a mi esposo”, a lo que la asistente virtual responde: “No tienes esposo todavía”. Finalmente, Karina cierra el video con un enigmático “mmm… todavía"

¿Cuáles fueron las reacciones tras el video de Karina García?

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos comentaron sobre un posible compromiso entre ambos exparticipantes del reality.

"Mmmm todavía?"; "Ese es su esposo, marido y es todo suyo reina"; "Tú eres la esposa de mondaman", fueron algunos comentarios de internautas.

Cabe destacar que muchos seguidores celebran esta relación, ya que desde que se consolidó en La casa de los famosos Colombia, los fanáticos han seguido de cerca cada detalle de la vida personal de ambos.

¿Qué dijo Altafulla sobre un posible compromiso con Karina García?

Aunque el video desató una ola de especulaciones, Altafulla no se ha pronunciado al respecto. De hecho, solo le dio "me gusta" al videoclip.

Por el momento, el ganador de la segunda temporada de la casa más famosa de Colombia sigue trabajando con su música y dándose a conocer.