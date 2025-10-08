¿Karina García y Altafulla terminaron? Video viral confirmaría la ruptura

El mundo de las redes sociales volvió a ser el escenario de una ola de especulaciones, esta vez en torno a la relación de la creadora de contenido Karina García y su pareja, Altafulla.

Un video publicado por la influencer en su cuenta de TikTok encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes se preguntan si la pareja puso fin a su noviazgo.

La publicación, que se hizo viral en cuestión de horas, ha generado un intenso debate y ha dejado a la audiencia con una sola interrogante: ¿Karina García y Altafulla terminaron?

Karina García publicó video viral y encendió las alarmas con Altafulla

En el clip, que ha sido visto por millones de personas, la creadora de contenido reflexionó sobre su percepción de los hombres, de manera sorpresiva para quienes siguen de cerca su relación.

Con una mezcla de humor y provocación, la joven expresó su aprecio por los rasgos masculinos, afirmando que no podría enamorarse de una mujer porque le atraen "la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías".

Este comentario, sumado al texto que acompaña el video en el que invita a sus seguidoras a "confirmar" su punto, ha sido interpretado por muchos como una señal de que la relación podría haber llegado a su fin.

Video viral de Karina Altafulla generó revuelo en las redes sociales

La publicación de Karina García no solo ha causado revuelo por su contenido, sino también por el contexto en el que se produce.

La ausencia de Altafulla en el video y el tono de sus palabras han llevado a que los rumores de una posible ruptura inunden las redes.

Si bien la pareja no ha confirmado ni desmentido nada, el video ha sido suficiente para que sus seguidores se cuestionen el estado de la relación. La interrogante de ¿Karina García y Altafulla terminaron? se ha convertido en una tendencia, y la audiencia espera con ansias una declaración oficial de la pareja.

La pregunta de si Karina García y Altafulla terminaron seguirá en el aire hasta que alguno de los dos decida pronunciarse. Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones, comentarios y reacciones.