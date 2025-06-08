Yina Calderón habló sobre Karina García y su nuevo trabajo como presentadora: video

CANAL RCN
Yina Calderón se pronunció sobre el nuevo trabajo de Karina García como presentadora y sorprendió en un en vivo.

Fotos: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
05:06 p. m.
Tras una turbulenta relación que nació en La Casa de los Famosos, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al referirse a la nueva faceta profesional de su excompañera, Karina García.

En un en vivo, Yina Calderón se pronunció sobre el nuevo rol de Karina García, ofreciendo una opinión que pareció dejar de lado las rivalidades del pasado para desearle lo mejor en su nueva etapa como presentadora.

Karina García incursionó en la televisión como presentadora

Karina García había manifestado en varias ocasiones su deseo de incursionar en la televisión y finalmente cumplió su sueño al ser invitada a un programa de entretenimiento nacional.

Esta oportunidad, que la pondrá al frente de las cámaras informando sobre la farándula, ha sido motivo de celebración entre sus seguidores.

En este contexto, Yina Calderón, durante una transmisión en vivo, le preguntaron su opinión y lejos de lanzar críticas, Yina respondió con una actitud positiva.

Yina Calderón habló sobre la nueva faceta de Karina García como presentadora de televisión

Calderón, conocida por no guardarse sus opiniones, expresó su deseo de que a todos sus excompañeros del reality les vaya bien, incluyendo a Karina.

Ojalá le vaya súper bien, que todos mis excompañeros tengan trabajo, que salgan adelante... independientemente que seamos amigos o no, es una oportunidad para todos, afirmó.

El pronunciamiento de Yina Calderón sobre el nuevo rol de Karina García captó la atención en las redes demostrando un cambio de postura que pocos esperaban.

Que les vaya bien a Karina, Altafulla, hasta a la misma Jesuu. Yo ya estoy libre de ese reality, yo ya me relajé, contó.

En medio de este panorama, Yina Calderón sigue adelante con sus propios proyectos como el anhelado enfrentamiento contra Andrea Valdiri y otros laborales en realities.

Su reciente comentario sobre la nueva faceta de Karina García ha sido uno de los más comentados, pues deja en evidencia que, más allá de las diferencias, el respeto profesional puede prevalecer.

