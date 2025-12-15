¡Histórico! J Balvin hizo un homenaje al reggaetón en Bogotá: aquí los mejores momentos de su show

José Osorio marcó la historia de la música urbana en el país con sus dos conciertos en Colombia, pues el antioqueño hizo un sentido homenaje al reggaetón al contar con una amplia lista de invitados y cantar algunos de sus más memorables éxitos.

Con un show de aproximadamente siete horas, el intérprete de ‘Reaggetón’ convirtió la noche del 13 de diciembre en uno de los hitos más históricos que, sin duda alguna, marcó para siempre el rumbo de los próximos conciertos en el país.

¿Cómo inició el concierto de J Balvin?

La noche estuvo marcada por una cita contundente, el show del paisa inició a las 8:00 p.m. donde las luces del estadio Campín se apagaron, las panorámicas se activaron y el sonido hizo vibrar a los miles de asistentes que se reunieron para ver, después de seis años, al cantante que globalizó el reggaetón colombiano ante el mundo.

El momento más esperado llegó, José Osorio salió en la mitad del escenario 360 grados y el show inició con ‘Blanco’, una de las canciones más emblemáticas de su álbum ‘Colores’ con el que el cantante le dio un giro nunca antes visto a la música urbana en el 2019.

La fanaticada no se hizo esperar, Bogotá se paralizó y se unió en una sola voz a las canciones de José Osorio, quien después de su primera presentación no dudó en parar su espectáculo para quitarse su apuntador y escuchar las miles de ovaciones que estaba recibiendo.

Por supuesto, el show continúo con algunos de sus más históricos éxitos como ‘Obra de arte’, ‘Ma G’, ‘Qué más pues’, ‘Con altura’, ‘Qué pretendes’, entre otras.

Momentos más emblemáticos del concierto de J Balvin

Osorio cumplió su promesa, su reivindicación con Bogotá fue inminente al contar con una selecta cúpula de artistas invitados que pusieron a vibrar el Campín con su música.

Lejos de ser cantante, el primer invitado de la noche desató todo tipo de emociones y reacciones ya que al escenario llegó el presentador Jorge Barón, quien recibió un homenaje por el artista al haberle brindado un espacio en su show cuando inició su carrera.

La famosa “patadita de la suerte” volvió a ser protagonizada por Balvin por lo que la euforia del público marcó dicho instante para la historia.

Otro de los momentos más memorables de su show fue cuando Nicky Jam llegó, pues ambos artistas han sostenido una mediática amistad que ha perdurado con el paso de los años.

Sin embargo, uno de los instantes más inéditos del concierto fue cuando Valentina Ferrer y Río aparecieron en la mitad del escenario. Gritos, llanto, aplausos y ovaciones, la verdadera familia del paisa llegó desde Estados Unidos, de manera inesperada, para unir al público en un sentimiento de nostalgia y ternura.

No cabe duda de que el show de Balvin pasó a la historia como uno de los conciertos más importantes ,no solo para la capital, sino también para un país entero que quedó atónito ante la presentación de uno de los representantes más importantes de la música nacional.