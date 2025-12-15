CANAL RCN
Colombia

Fondo Adaptación bajo la lupa de la Procuraduría por contratos sin ejecución

Según el ente de control, los contratos bajo revisión corresponderían a los proyectos denominados Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
09:42 a. m.
La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en la contratación del Fondo Adaptación, luego de conocerse denuncias sobre varios contratos que, pese a contar con elevados recursos asignados, no habrían tenido ejecución presupuestal.

Procuraduría alerta empeoramiento en acceso y sostenibilidad financiera del sistema de salud tras intervenciones a las EPS

La investigación está dirigida contra funcionarios aún por identificar y se originó a partir de información divulgada por distintos medios de comunicación.

Según el ente de control, los contratos bajo revisión corresponderían a los proyectos denominados Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, cuyos montos acumulados superarían los 100.000 millones de pesos.

Además de las presuntas fallas en la ejecución contractual, el Ministerio Público anunció que verificará denuncias relacionadas con eventuales presiones e injerencias políticas en los procesos de adjudicación.

Estas alertas incluyen posibles vínculos de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, así como la presunta participación de la Fundación San José y supuestas interferencias en la labor de la interventoría con el fin de favorecer a determinados contratistas.

Con esta indagación previa, la Procuraduría busca establecer si efectivamente se presentaron conductas disciplinables, identificar a los responsables y determinar si existió o no alguna causal que excluya la responsabilidad.

Para ello, se ordenó la práctica de pruebas que permitan esclarecer los hechos y definir las acciones correspondientes.

Directora del Dapre denunció que proyectos del Fondo de Adaptación tenían 0% de ejecución

Cabe mencionar que el pasado 11 de diciembre, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció públicamente el deterioro en la gestión del Fondo de Adaptación durante los últimos años.

Directora del Dapre advierte que Fondo de Adaptación podría perder millonaria suma por baja ejecución

Esto, argumentado a una caída sostenida en la ejecución de proyectos, acompañada de un aumento significativo en la contratación de personal.

También denunció presuntas irregularidades en contratos relacionados con obras de mitigación en La Mojana, donde varios proyectos presentan ejecución en cero.

Entre ellos mencionó la Ruta del Arroz y un contrato de investigación hidrodinámica, ambos sin avances pese a haber sido adjudicados, algunos durante la administración del exdirector Carlos Carrillo.

