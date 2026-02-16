CANAL RCN
Desgarrador relato de mujer que fue reclutada por el ELN y las disidencias: “Me dejé engañar”

Los grupos armados le arrebataron la infancia y le dejaron recuerdos traumáticos.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 16 de 2026
07:56 a. m.
El reclutamiento continúa siendo una grave problemática. Aproximadamente cada 20 horas, un menor es víctima de este delito.

Las cifras son preocupantes. De acuerdo con la Defensoría, en 2025 se reportaron 257 casos o lo que fue igual a 21 hechos por día. Además, el Cauca fue el departamento más perjudicado, superando a Antioquia, Chocó, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, entre otros.

Más de 200 reclutamientos en 2025

El 62% de los registros correspondió a niños, mientras que el 38% restante fueron niñas. Frente a los grupos armados, el de mayores casos fue el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’ (47.1%).

Noticias RCN conoció la historia de una mujer, quien mantuvo en privado su identidad; que fue reclutada por el ELN cuando era niña. “Me dejé engañar de la visualización que veía. Nos tocó meter una caminada como de dos horas y ahí fue donde pensé en dónde me había metido”, así narró la vez que quedó en manos del grupo.

Su vida de infancia se transformó radicalmente. Entre la selva, armas y combates, pasó dos años bajo el control del ELN. El infierno no acabó ahí, dado que después fue reclutada por las disidencias.

Vivir bajo el terror: clamó por no ser asesinada

Los recuerdos más dolorosos quedaron marcados por la muerte, como lo fue la de un par de amigos cuando apenas tenía 15 años: “El asesinato de dos compañeros que fueron muy especiales para mí en un momento”.

El régimen de terror bajo el que vivían los menores reclutados incluía castigos extremos. Cualquier falta, por mínima que fuera, se pagaba con la vida. La joven recordó un episodio particularmente aterrador: “Duramos 40 minutos diciéndole al mando que no me fuera a matar”.

Desde 2017, la Defensoría ha emitido 349 alertas tempranas en relación con este crimen. Es decir, desde hace casi una década, se ha pedido que las autoridades sean más robustas en cuanto a las medidas.

