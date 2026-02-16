Arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl está a la venta: ¿cuánto cuesta?

Un trabajador que participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl decidió poner en venta uno de los elementos más comentados del show de Bad Bunny, desatando una conversación que mezcla curiosidad, coleccionismo y polémica.

Trabajador puso en venta disfraz usado en Bad Bunny

El objeto en venta es un disfraz de arbusto que formó parte de la escenografía del medio tiempo del Super Bowl una pieza que, aunque pasó casi inadvertida en movimiento durante la presentación, tuvo un peso simbólico dentro del concepto visual del espectáculo.

La persona que ofrece el artículo fijó un precio de 5.000 dólares, una cifra que supera los 18 millones de pesos colombianos al cambio actual. La publicación se ha difundido con rapidez y ha despertado interés entre seguidores del artista y personas atraídas por objetos vinculados a eventos musicales de alto impacto.

Según la descripción del vendedor, el traje conserva varios de los accesorios originales utilizados durante los ensayos y el montaje del show.

Entre ellos se incluyen pasamontañas, un arnés de hombros, prendas deportivas, guantes y otros elementos que permitieron caracterizar al arbusto en escena. Además, mencionó unos auriculares empleados durante las prácticas previas al evento.

Arbusto del show de Bad Bunny en el Super Bowl está a la venta

El atractivo del artículo va más allá de lo anecdótico. Diversas versiones señalan que Bad Bunny tuvo una participación activa en la construcción del concepto visual del espectáculo y en la elección de los elementos escenográficos.

Cada detalle, incluidos los arbustos, habría sido seleccionado con una intención clara y un mensaje definido para la audiencia global del Super Bowl.

En este caso, los arbustos representaban de manera simbólica la caña de azúcar, un elemento profundamente arraigado en la historia y la identidad cultural de Puerto Rico.

La referencia apunta tanto a su importancia económica como a los episodios de explotación y sufrimiento que marcaron a generaciones de trabajadores durante periodos de dominio colonial.

Un integrante del equipo de escenografía aseguró en declaraciones a la revista Vogue que el artista eligió personalmente estos elementos por su significado personal y colectivo. Esta dimensión cultural ha incrementado el interés por el disfraz y ha elevado su valor emocional entre algunos seguidores.

El espectáculo de medio tiempo contó con la participación de más de 300 bailarines, cuidadosamente seleccionados para reforzar el mensaje artístico y cultural de la presentación.

Aunque muchos de los arbustos permanecieron casi inmóviles durante el show, su presencia fue clave para construir la narrativa visual que acompañó la música.

Este tipo de casos evidencia cómo la utilería de grandes eventos puede adquirir una nueva vida tras el telón. Para algunos, se trata de una pieza única ligada a un momento icónico; para otros, de una excentricidad difícil de justificar por su alto costo.

Mientras la oferta continúa circulando en internet y sumando reacciones, la pregunta sigue abierta entre los usuarios: ¿invertiría miles de dólares en un arbusto que formó parte de uno de los espectáculos más comentados del Super Bowl?