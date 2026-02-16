CANAL RCN
Economía

Ojo conductores: ¿Qué significan las líneas rojas que aparecen en algunas carreteras de Colombia?

Las líneas rojas en algunas carreteras de Colombia no son una nueva norma. Autoridades explican qué significan y por qué debe conducir con precaución.

Línea roja en carretera
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
08:22 a. m.
En varias carreteras del país, especialmente en zonas de montaña, han empezado a aparecer líneas rojas pintadas sobre el asfalto. Para muchos conductores esto genera confusión.

Según información de autoridades, no es una nueva regla de tránsito, sino una medida preventiva. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), estas marcas hacen parte de una estrategia especial para advertir zonas con alto riesgo de accidentalidad.

¿Qué significan oficialmente las líneas rojas?

Según Invías, estas demarcaciones se ubican en puntos críticos como:

  • Curvas cerradas o consecutivas
  • Descensos prolongados
  • Sectores con baja visibilidad
  • Tramos con historial de accidentes.
El objetivo es generar un impacto visual inmediato. El color rojo está asociado al peligro y busca que el conductor reduzca la velocidad, aumente la concentración y evite maniobras bruscas.

Es importante aclarar que estas líneas no reemplazan la señalización tradicional, pues el Manual de Señalización Vial vigente en Colombia —adoptado por el Gobierno a través del Ministerio de Transporte— establece demarcaciones blancas y amarillas como reglamentarias.

La línea roja no figura como señal oficial obligatoria, sino como una herramienta preventiva adicional.

¿Para qué sirven en descensos prolongados?

En vías con pendientes largas, donde el riesgo aumenta, sobre todo para camiones y buses, la línea roja puede servir como guía en caso de pérdida de frenos.

La instrucción es mantener la trayectoria siguiendo esa marca hasta llegar a una rampa de emergencia cercana, evitando improvisar maniobras que puedan provocar choques múltiples o salidas de la vía.

Desde el punto de vista técnico, la línea roja no impone sanciones. La prohibición de adelantar sigue determinada por la doble línea amarilla o la señalización vertical. El rojo simplemente enfatiza que se está entrando en un tramo peligroso.

