Colombia abre la puerta a uno de los ingredientes más famosos de la cocina italiana

Colombia contará por primera vez con la importación oficial de tomates San Marzano DOP, uno de los ingredientes más reconocidos de la gastronomía italiana.

El producto, protegido con Denominación de Origen (DOP), comenzará a distribuirse en el país como parte de una alianza comercial que busca ampliar la oferta de ingredientes premium para restaurantes y consumidores.

La llegada de este tomate representa un nuevo paso para el mercado gastronómico colombiano, que en los últimos años ha mostrado un creciente interés por productos con certificación de origen y altos estándares de calidad.

Los San Marzano DOP son considerados un ingrediente emblemático de la cocina italiana y su producción está limitada a una zona específica del sur de Italia, donde las condiciones del suelo y el clima permiten obtener características únicas de sabor y textura.

¿Qué son los tomates San Marzano DOP y por qué son tan reconocidos?

El tomate San Marzano DOP se cultiva exclusivamente en la región de Agro Sarnese-Nocerino, ubicada en las laderas del volcán Vesubio, en Italia. Su certificación Denominación de Origen Protegida (DOP) garantiza que el producto cumple estrictos controles sobre su origen, proceso de cultivo y calidad.

Este ingrediente es ampliamente utilizado en la preparación de la auténtica pizza napolitana y forma parte de la cocina de numerosas pizzerías tradicionales italianas, además de restaurantes reconocidos internacionalmente, incluidos algunos con estrellas Michelin.

Una de las novedades es que los consumidores podrán verificar la autenticidad del producto mediante un código QR respaldado por tecnología blockchain, que permite rastrear el recorrido del tomate desde su producción hasta su comercialización.

¿Cómo será la distribución de los tomates San Marzano en Colombia?

La importación estará a cargo de Pizzardi, empresa colombiana especializada en gastronomía italiana, que anunció una proyección de cinco millones de unidades al año para abastecer restaurantes, hoteles, chefs y consumidores interesados en ingredientes certificados.

Como parte de este proceso, Colombia recibió la visita de Renato Rocco, director mundial de Marketing de Solania, compañía italiana productora de los tomates San Marzano DOP, quien participó en encuentros con representantes del sector gastronómico para explicar la importancia de las denominaciones de origen en la industria alimentaria.

Además, Andrea Bornacelli, fundadora de Pizzardi, fue designada como embajadora de Solania en Colombia, con el propósito de promover el conocimiento sobre este producto y su tradición culinaria.

La llegada oficial de los tomates San Marzano DOP amplía la oferta de ingredientes especializados en el país y refleja el crecimiento de un mercado que cada vez demanda mayor trazabilidad, autenticidad y productos con certificaciones internacionales.