Karol G será la tercera colombiana con una estrella en Hollywood

Karol G fue seleccionada para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la promoción 2027. El reconocimiento, anunciado este jueves 23 de julio por la Cámara de Comercio de Hollywood, destaca la trayectoria internacional de la artista colombiana y la convierte en la tercera figura del país en alcanzar este honor.

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La intérprete de Bichota compartirá esta distinción con otras 31 personalidades del entretenimiento mundial, entre ellas Pedro Pascal, Lisa Kudrow, David Guetta y la banda Linkin Park.

¿Por qué Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

La Cámara de Comercio de Hollywood incluyó a Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, dentro del grupo de artistas que serán homenajeados en 2027 con una estrella en el emblemático bulevar de Los Ángeles.

La cantante fue elegida en la categoría de Grabación, un reconocimiento reservado para figuras que han dejado una huella significativa en la industria musical.

La selección fue anunciada oficialmente durante una transmisión en vivo desde la sede de Funko Hollywood y, según reportó la revista especializada Billboard, hace parte de la nueva promoción integrada por 32 personalidades del cine, la música, la televisión, la radio, el teatro y el entretenimiento deportivo.

Este reconocimiento llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de la artista paisa, que en los últimos años ha consolidado su presencia en los principales escenarios internacionales y se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música latina.

¿Qué colombianos tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

Con este anuncio, Karol G se convertirá en la tercera colombiana en recibir una estrella en el Paseo de la Fama.

La primera fue Shakira, quien develó su estrella en noviembre de 2011 frente al Hotel W de Hollywood Boulevard, en una ceremonia que reunió a cientos de seguidores.

Posteriormente, en mayo de 2015, Sofía Vergara recibió este reconocimiento en la categoría de televisión, impulsada por el éxito de la serie Modern Family.

Ahora será el turno de Karol G, quien compartirá promoción con figuras internacionales como Pedro Pascal, David Guetta, Lisa Kudrow y Linkin Park, reflejando el alcance global que ha logrado la música urbana latina.

La designación también coincide con una etapa de expansión internacional para la cantante. En 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana con Mañana será bonito, producción que alcanzó los primeros lugares del Billboard 200 y marcó un precedente para los álbumes en español liderados por mujeres.

Aunque la artista ya fue seleccionada, la Cámara de Comercio de Hollywood explicó que los homenajeados disponen de un plazo de hasta dos años para definir la fecha de la ceremonia de inauguración de su estrella. Por ello, el lugar exacto y el día del evento serán anunciados más adelante, cuando se acerque la develación oficial.