Karol G presente en el Coachella 2026: fecha, hora y dónde ver la presentación en vivo

Carolina Giraldo es tendencia mundial ya que la mujer se encuentra a días de hacer historia una vez más al ser headliner del Coachella 2026 junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Por supuesto, la emoción se ha hecho sentir ya que la antioqueña llegará acompañada por dos de sus más fieles seguidores e impulsará a artesanos de origen latinoamericano dentro del mismo festival.

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Hora y dónde ver a Karol G en el Coachella

El mundo entero se está preparando para ver la nueva presentación de Karol G, en el Empire Polo Club en Indio, California, en donde hará historia al compartir el mismo escenario junto a artistas de talla internacional como Justin Bieber, quien vuelve al mundo del espectáculo tras estar ausente varios años.

Por esto, los colombianos podrán ver este espectáculo este próximo domingo 12 de abril a las 11:55 p.m. por medio del canal oficial del Coachella en YouTube. El horario oficial para ver la presentación de la paisa en otros países será: California: 9:55 p.m., Perú: 11:55 p.m., Venezuela: 1:55 a.m. del lunes 13 de abril, Argentina: 1:55 a.m., entre otros horarios.

Pese a que todavía se desconocen detalles del show, repertorio o posibles invitados que tenga dentro de su espectáculo, cientos de fanáticos ya han manifestado su interés por ver a varios artistas dentro de su espectáculo como J Balvin, Bad Bunny, Ryan Castro, entre otros.

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Karol G apoya artesanos latinos en el Coachella

Por otro lado, la antioqueña ha logrado trabajar de la mano con artesanos de origen latino para impulsar sus emprendimientos en medio de la celebración de este festival en Estados Unidos.

Por esto, el Empire Polo Club contará con la presencia de piezas únicas diseñadas para complementar los outfits que, según la invitación de la artista, deberán ir alienados al dress code del día el cual invita a utilizar todos los colores de las banderas de los países con el mejor estilo tropicoqueta y la energía del reggaetón vieja escuela.

Con un total de 70 marcas, los asistentes del evento encontrarán estos emprendimientos en The Street Fair at College of the Desert, en Palm Desert, California y las personas podrán comprar accesorios, ropa, bolsos, entre otros, desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. de este 12 y 19 de abril.