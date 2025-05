Karol G reveló que padece un serio problema: este fue su duro testimonio

Carolina Giraldo Navarro, conocida en la industria musical como Karol G, estrenó su documental con Netflix el 8 de mayo de 2025.

La historia de la icónica reguetonera colombiana se titula 'Mañana fue más bonito' y ha tenido una gran acogida. De hecho, en las últimas horas, la artista reveló que el documental está de tendencia uno en 19 países del mundo y, por lo tanto, les agradeció a todos sus seguidores.

"Hoy nos despertamos con el documental #1 en 19 países del mundo. Nuestros países en América Latina, en Estados Unidos y top 10 en otros ocho países como Italia, Suiza, Portugal, Canadá, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y hasta Trinidad y Tobago", escribió Karol G en su cuenta de Instagram.

"¿Tanta gente queriendo ver esta historia? Gracias a todos mirarlo y felicidades al equipo por este gran logro. Qué experiencia tan especial", agregó la famosa reguetonera paisa.

En el documental, la artista reveló cómo comenzó su gusto por la música y cuál fue el camino que tuvo que transitar para alcanzar el éxito que ha tenido. Además, también se animó a contarle al mundo cómo se conoció con Feid, su novio, y cuáles son las claves a las que han acudido para cuidar su relación.

Sin embargo, así como la vida misma, no todo fue color de rosa. Por lo tanto, Karol G, en medio de lágrimas, confesó que desde pequeña ha tenido que batallar con un serio problema. ¿Cuál es?

Karol G reveló que tiene problemas para aceptar su cuerpo: este fue su difícil relato

Karol G, la icónica estrella colombiana, indicó en su documental que siempre le ha costado aceptar su cuerpo, independientemente de que esté más o menos delgada.

"Llevó tres días diciendo que estoy muy flaca y que ya no me veo bien. Nunca es 'qué chimba'", expresó Karol G en medio de un llanto a corazón abierto.

"Entonces ya hoy me levanté diciendo que por qué me dejé enflaquecer tanto y quiero comer todo el tiempo porque me siento demasiado flaca. Nada es el punto para mí", agregó la artista.

Karol G y Feid están viviendo su relación al máximo

En medio del éxito musical y del documental, Karol G y Feid se mostraron muy enamorados en sus redes sociales. Los mensajes que escribieron fueron los siguientes.

RELACIONADO Karol G reveló intento de abuso por parte de un empresario cuando tenía 16 años

"Día de postear con el novio porque el mío empezó el challenge. Quédate con quien te mire como Carolina y Toguita miran a Salomón", escribió Karol G en una publicación que está acompañada de 12 fotos siendo feliz junto a Feid.

Y, por su parte, Feid, que también posteó seis fotos disfrutando de los días junto a Karol G, hizo énfasis en que la artista es su "milagrito lindo".