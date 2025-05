Karol G reveló intento de abuso por parte de un empresario cuando tenía 16 años

El estreno del documental Mañana fue muy bonito, este jueves 8 de mayo, no solo emocionó a los fanáticos de Karol G por el recorrido visual de su exitosa gira y su consolidación como ícono de la música latina, sino también dejó al descubierto una parte de su vida que había permanecido en la sombra: un intento de abuso ocurrido cuando apenas tenía 16 años y que la hizo pensar seriamente en abandonar su sueño de cantar.

En medio del documental, Karol G narró cómo, al comienzo de su carrera, se trasladó a Bogotá en busca de oportunidades.

Fue entonces cuando un empresario cuyo nombre no reveló se acercó con la propuesta de representarla y ayudarla a crecer en la industria.

La artista, ilusionada, aceptó el apoyo profesional. Pero todo cambió cuando él la invitó a su casa con motivo de su cumpleaños.

Lo que parecía un gesto amable terminó siendo una situación alarmante: el hombre le confesó que sentía atracción por ella e insinuó que su proyecto musical dependía de que tuvieran una relación sentimental.

Él me dice: ‘Karol, es que yo siento que si no va a pasar nada, quiero que me lo digas de una vez porque lo de la música no va a funcionar.