Karol G alza su voz y habla sobre los recientes hechos de violencia en Colombia

Las redes sociales han viralizado los más recientes hechos de violencia que han sacudido a Colombia, durante los últimos días. Ante un panorama polarizado, algunos artistas han tomado sus redes sociales para brindar mensajes de paz y apoyo.

La artista se pronunció en las horas más recientes, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, al compartir un texto con el que hizo una seria reflexión sobre la violencia que ha azotado a Colombia y a la comunidad latina, alrededor del mundo. Recalcó su tristeza por lo que está sucediendo en su país mientras que hizo énfasis en las características positivas de la comunidad latina.

También, se sumó al dolor de las diferentes familias que hoy se encuentran atravesando por incertidumbre y sufrimiento, a raíz de las situaciones de violencia que se han desatado en diversas ciudades del país.

No sé callarme cuando algo me duele… soy colombiana y mi país está atravesando un momento devastador. No puedo dejar de pensar en el dolor de mi tierra. A las familias que hoy viven momentos de miedo, de pérdida, de agobio… estoy con ustedes también, mencionó Giraldo.