Tebi y Alexa se besaron en La Casa de los Famosos Colombia: ¿llovieron las críticas?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por su décima semana de juego y, para sorpresa de todos, la llegada de Andrés Altafulla ya ha generado gran conmoción entre los jugadores.

El ganador de la segunda temporada llegó con una misión clara, pues tendrá que desestabilizar la convivencia dentro de la casa más famosa del país.

Sin embargo, una de sus actividades ha generado gran caos e incertidumbre, pues el barranquillero invitó a los participantes a protagonizar románticas escenas que los llevó, a más de una pareja, a darse apasionados besos.

¿Qué pasó entre Tebi y Alexa?

Las dinámicas no tardaron en llegar ya que Juanda Caribe tuvo que hacer de narrador para contar un cuento del que sus protagonistas fueron varios de sus compañeros. La historia avanzó y con Tebi y Alexa de protagonistas la situación empezó a tomar un rumbo diferente, pues en la narración dichos protagonistas tenían que juntarse en un icónico beso de amor.

Ante la petición por parte del narrador, Alexa y Tebi protagonizaron un romántico beso que despertó el asombro por parte de varios de sus compañeros, quienes se encontraban presenciando el desarrollo de la escena.

No obstante, las reacciones han estado divididas en redes sociales ya que algunos usuarios manifestaron que dicha acción podría corresponder a una “infidelidad” por parte de ambos participantes con sus respectivas parejas. Por otro lado, hay quienes manifiestan que el acercamiento habría sido propiciado por la actividad lo que podría “restarle importancia”.

Ese no fue el único beso que se presenció durante la jornada ya que Karola, Altafulla y Eidevin con Mariana también juntaron sus labios en medio de la dramática actividad en la que todos adoptaron un rol.

¿Cómo fue la llegada de Altafulla al programa?

Eidevin se llevó el gran triunfo de la noche al convertirse en el nuevo líder de la semana. Cuando el hombre se dirigió a su habitación correspondiente tuvo la oportunidad de leer el contenido dentro de la caja de Pandora en donde se le anunció que iba a liderar con la guía de un experto en el juego.

Fue en dicho instante cuando Andrés Altafulla salió del baño de la habitación para sorprender al también barranquillero, quien manifestó su alegría por ver al cantante. Seguido de esto, el ganador de la segunda temporada se dirigió a la sala para terminar de sorprender a todos los jugadores.