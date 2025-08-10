CANAL RCN
Tendencias

Billboard revela los mejores artistas latinos del siglo XXI: estos colombianos se destacan

Estos artistas colombianos se destacan en la lista de los mejores artistas latinos, según el ranking de Billboard.

Artistas colombianos, entre los 10 mejores latinos del siglo XVI, según Billboard
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
07:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La revista Billboard reveló el Top Latin Artista para destacar a los 100 artistas que se encuentran en tendencia y están haciendo historia para la música latina.

¿Karol G y Feid terminaron? Aumentan las especulaciones sobre su relación
RELACIONADO

¿Karol G y Feid terminaron? Aumentan las especulaciones sobre su relación

¿Quién es el primer artista en el Top Latin Artists?

En primer lugar, se encuentra Bad Bunny, quien se ha destacado con su reciente álbum 'Debí tirar más fotos'. Y es que para nadie es un secreto que, el conejo malo se encuentre haciendo historia por las distintas canciones que están sonando en todas las plataformas digitales.

“Que Bad Bunny esté en la cima del chart Top Latin Artists of the 21st Century es aún más impresionante si consideramos que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. Sus logros entre 2000 y 2024: 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Desde entonces, ha ampliado sus cifras a 16 y nueve No. 1s, respectivamente, además de un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986, confirmó la revista Billboard.

Acaba de terminar su residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, generando grandes ganancias y recordado en todo el mundo entero.

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny
RELACIONADO

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Top Latin Artists, según Billboard

El listado se basa en el desempeño de los artistas desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

  1. Bad Bunny
  2. Romeo Santos
  3. Daddy Yankee
  4. Enrique Iglesias
  5. Marco Antonio Solis
  6. J Balvin
  7. Shakira
  8. Aventura
  9. Juanes
  10. Ozuna

 

Cabe resaltar que J Balvin es también el artista latino con más canciones número uno en el Latin Airplay de Billboard, con un total de 38 sencillos que han alcanzado la cima. Su más reciente logro en esa lista fue con “Río”, parte de su último proyecto, MixTeip, afirmaron.

Karol G se ubica en el puesto 12 del ranking, seguida por Maluma en la posición 26, Luis Fonsi en el 27, Carlos Vives en el 50 y Feid en el 90.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 8 de octubre de 2025

Conciertos

Guns N’ Roses levanta bandera Palestina en medio de su show en Bogotá

Viral

Youtuber colombiano reveló cómo es el barrio más peligroso de Pakistán: "una cruda realidad"

Otras Noticias

Enfermedades

EPS negarían medicamentos a niños con cáncer por vieja norma del Invima

El doctor Amaranto Suárez, de la Asociación Colombiana de Hematoncología Pediátrica, explicó la perversa práctica por la que niños con cáncer no reciben sus tratamientos.

Bogotá

Se hacían pasar por contratistas: así cayó banda que robaba señalización vial en Ciudad Bolívar

La Policía encontró en el barrio Villa Gloria a dos hombres y una mujer dentro de un vehículo con la placa alterada.

España

Confirman cuatro muertos tras colapso de un edificio en Madrid

Tiquetes aéreos

Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos