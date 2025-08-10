Billboard revela los mejores artistas latinos del siglo XXI: estos colombianos se destacan

La revista Billboard reveló el Top Latin Artista para destacar a los 100 artistas que se encuentran en tendencia y están haciendo historia para la música latina.

¿Quién es el primer artista en el Top Latin Artists?

En primer lugar, se encuentra Bad Bunny, quien se ha destacado con su reciente álbum 'Debí tirar más fotos'. Y es que para nadie es un secreto que, el conejo malo se encuentre haciendo historia por las distintas canciones que están sonando en todas las plataformas digitales.

“Que Bad Bunny esté en la cima del chart Top Latin Artists of the 21st Century es aún más impresionante si consideramos que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. Sus logros entre 2000 y 2024: 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. Desde entonces, ha ampliado sus cifras a 16 y nueve No. 1s, respectivamente, además de un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986, confirmó la revista Billboard.

Acaba de terminar su residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, generando grandes ganancias y recordado en todo el mundo entero.

Top Latin Artists, según Billboard

El listado se basa en el desempeño de los artistas desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

Bad Bunny Romeo Santos Daddy Yankee Enrique Iglesias Marco Antonio Solis J Balvin Shakira Aventura Juanes Ozuna

Cabe resaltar que J Balvin es también el artista latino con más canciones número uno en el Latin Airplay de Billboard, con un total de 38 sencillos que han alcanzado la cima. Su más reciente logro en esa lista fue con “Río”, parte de su último proyecto, MixTeip, afirmaron.

Karol G se ubica en el puesto 12 del ranking, seguida por Maluma en la posición 26, Luis Fonsi en el 27, Carlos Vives en el 50 y Feid en el 90.