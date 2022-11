¿La Sirenita será 'Bichota'? Señalan que Karol G podría hacer canción para la película de Disney

Una de las artistas musicales más exitosas de Colombia en tiempos recientes es la cantante Karol G. La popular 'Bichota' se ha convertido en una sensación, no solo en el panorama nacional, sino en todo el mundo. Su música la ha llevado a importantes escenarios, a entrevistas en reconocidos programas de televisión, e incluso, hay un modelo de las muñecas Barbie inspirado en ella.

Karol G es una persona que saltó a la fama por su talento musical, y deja el nombre de Colombia en alto en cada una de sus presentaciones. Sin embargo, como todo personaje famoso, sea cantante, actor o actriz, o personalidad en redes sociales, está constantemente en el ojo público, así como se está expuesto a críticas en el mundo digital.

La cantante nunca ha estado involucrada en fuertes controversias ni nada por el estilo, pero aún así, algunas personas la critican por diferentes motivos. Sin embargo, pareciera que la artista de Medellín no le pone mucha atención a esto, y en sus redes sociales ha empezado a mostrarse mucho más abierta con sus publicaciones.

Tiempo atrás, Karol G se mostraba insegura con su físico, pero ahora, sus más recientes fotos demuestran que ya no es así. En una de sus últimas publicaciones, la cantante aparece dentro de una piscina en traje de baño, y acompañó las fotos con una frase candente: "Juré que no me iba a coger de ningún c** … y aquí me tiene hablándote bonito".

¿Karol G hará la canción de la nueva película de 'La Sirenita'?

En aquella publicación, la cantante también aparece con su pelo teñido de rojo, e incluso, algunos de sus seguidores comentaron que parecía una sirena.

Sin embargo, el carrusel de fotos, el cual ha obtenido millones de likes, también incluye una foto del personaje de 'Ariel', la protagonista de la película 'La Sirenita', de Disney. La compañía anunció meses atrás que hará una versión en persona de este popular filme.

Vea además: La inesperada noticia con la que Karol G desilusionó a sus fanáticos

Con la publicación de Karol G, mostrando un look parecido al del personaje protagonista, y sus fanáticos alabándola, entre los seguidores crece la especulación de que esta publicación sería una especie de "teaser" o adelanto de una nueva canción, la cual aparecería en la nueva película de Disney. Si sus seguidores están en lo correcto o no, solo el tiempo lo dirá.