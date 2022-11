¿Karol G encontró un nuevo amor?: "Aquí me tienes hablándote bonito"

La que está finalizando el año de una manera más calmada respecto a todo el revuelo que ocasionó durante este 2022 es Karol G. La cantante colombiana fue tendencia por sus canciones que fueron un éxito y también por sus shows durante su gira.

No obstante, la artista sigue sacando temas en este remate de año y este domingo lanzó su más reciente sencillo, que tiene varias novedades conforme a sus habituales canciones.

La canción es titulada 'Cairo' y el video fue grabado en calles un tanto antiguas de la capital de Egipto, mostrando un poco de la cultura del país. El estreno de este nuevo sencillo de Karol G causó la expectativa de todos sus seguidores.

¿Karol G encontró un nuevo amor?

Y es que cómo no hacerlo si la cantante paisa creó toda una campaña de expectativa en sus perfiles de redes sociales mostrando adelantes del tema con algunas imágenes y letras sugestivas y que causaron la emoción en el público.

Quizás, la que más revuelo tuvo fue la frase "Juré que no me iba coger de ningún culito … y aquí me tienes hablándote bonito", que publicó el pasado viernes en su cuenta de Twitter y que hasta el momento cuenta con más de 55 mil 'me gustas', lo que significa que esta campaña de expectativa ha sido un éxito total.

Juré que no me iba coger de ningún culito … y aquí me tiene hablándote bonito 🤷🏻‍♀️🤤 — LABICHOTA (@karolg) November 12, 2022

Sin embargo, hubo una gran parte de los seguidores de a 'bichota' que no vincularon estas palabras a la letra de la nueva canción, sino que se estremecieron pensando en que la artista estaría dando pistas sobre un nuevo amor en su vida luego de un largo tiempo, aparentemente, sin pareja.

Rumores con Feid

Es más, en redes sociales ha circulado el rumor de que Karol G pueda estar involucrada en un romance con el reconocido cantante Feid. Esta especulación tomó fuerza luego de que ambos subieran publicaciones -en momentos distintos- en sus respectivas redes sociales luciendo un saco negro con una misma frase.

Otros usuarios de redes sociales le han bajado el morbo a la peculiar situación y dicen que bien pudo ser una coincidencia o tal vez los dos artistas están dando pistas sobre una eventual colaboración juntos.