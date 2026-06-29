Karol G le envió contundente mensaje a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

El pasado 21 de junio, tras la segunda vuelta presidencial en Colombia, Abelardo de la Espriella fue elegido como el nuevo presidente de Colombia.

El abogado obtuvo el 49.66 % de los votos y le ganó a Iván Cepeda por el margen más corto en la historia de las Elecciones de Colombia.

En consecuencia, se posesionará el próximo 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 2030.

En medio de esa realidad, Karol G, la reconocida artista de reguetón, redactó una carta y le envió un contundente mensaje al nuevo presidente del país. ¿Qué le dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así rompió el silencio Karol G tras las elecciones presidenciales en Colombia

En la tarde del domingo 28 de junio de 2026, Karol G publicó las siguientes palabras en su cuenta de X:

"Señor presidente, no le escribo como simpatizante. No lo escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente a su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos. Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio. Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad", expresó.

"Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia. Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen la tierra, en los emprendedores que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos", agregó.

Sus palabras completas se pueden leer aquí:

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella tras recibir las credenciales como nuevo presidente de Colombia?

Luego de recibir sus credenciales junto a Juan Manuel Restrepo, su vicepresidente, Abelardo de la Espriella se dirigió al pueblo y planteó lo siguiente:

"Hoy comienza una nueva etapa para Colombia. Recibo este mandato con profunda humildad, con gratitud hacia Dios y con la plena conciencia de la responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre mis hombros. Gracias a los más de trece millones de colombianos que hicieron posible esta geste histórica. Esta victoria no pertenece a un hombre ni a un partido; pertenece a un pueblo que decidió defender su libertad, su democracia y el futuro de sus hijos", señaló.

"Asumo este compromiso con la firme decisión de gobernar para todos los colombianos. Con respeto por quienes piensan distinto, con autoridad frente al crimen y con la convicción de que nuestro país volverá a ponerse de pie", añadió.