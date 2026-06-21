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Greeicy Rendón no se guardó nada y habló de las elecciones en Colombia: ¿dijo su voto?

La reconocida artista redactó un mensaje en su cuenta de Instagram. ¿Cuál fue su reflexión?

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
09:32 a. m.
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El nuevo presidente de Colombia se conocerá este 21 de junio de 2026, en horas de la noche.

Desde las 8:00 de la mañana, los ciudadanos han comenzado a asistir a las urnas para elegir al candidato por el que sienten afinidad entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Además, como es habitual en Colombia, las personas podrán acercarse hasta las 4:00 de la tarde a la mesa de votación que les corresponde.

En medio de esa realidad, varios famosos han realizado reflexiones sobre la importancia de ejercer el derecho al voto y Greeicy Rendón no se quedó atrás. ¿Qué dijo?

Esta fue la reflexión de Greeicy Rendón para la segunda vuelta presidencial en Colombia

Un día antes de la jornada definitiva, Greeicy Rendón dejó el siguiente mensaje para invitar a los ciudadanos a votar:

"Mañana tenemos una cita importante con nuestro país. Más allá de si pensamos diferente o de las opiniones que nos separan, hay algo que nos une y es la posibilidad de decidir", indicó.

"Votar es una forma de decir 'quiero ser parte de la construcción del futuro que sueño'. De lo contrario, estamos dejando que alguien más decida por nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Salgamos a ejercer nuestro derecho con respeto, mucha responsabilidad y, sobre todo, la información correcta que nos permita tomar la mejor posición", añadió.

Juan Guillermo Cuadrado también habló sobre las elecciones en Colombia: ¿cuál fue su mensaje?

En la mañana de este 21 de junio, Juan Guillermo Cuadrado enfatizó que hoy es un día muy importante para Colombia y deseó bendiciones para el futuro.

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"Hoy es el día, mi gente. Como dice nuestro himno: comprender las palabras del que murió en la cruz. Dios bendiga a Colombia", puntualizó.

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