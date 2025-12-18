Barrancabermeja en alerta máxima tras tres ataques terroristas en 72 horas

Barrancabermeja atraviesa una crítica situación de orden público luego de que se registraran tres ataques terroristas en las últimas 72 horas, lo que obligó a las autoridades de Santander a declarar alerta máxima y reforzar la seguridad del puerto petrolero con 80 nuevos policías desplegados en las entradas y salidas del municipio.

El más reciente de los ataques ocurrió en pleno centro de Barrancabermeja, donde una explosión dejó dos uniformados lesionados y causó daños en el sistema de alumbrado público de la zona. Según informaron las autoridades, los agentes afectados ya fueron dados de alta tras recibir atención médica por lesiones leves.

Infraestructura vial y petrolera bajo amenaza

Previo a este incidente, el peaje La Lizama fue destruido en otro ataque que generó graves afectaciones en la malla vial hacia el Magdalena Medio, complicando la movilidad en esta importante zona de conexión regional. Las autoridades no han precisado la magnitud de los daños ni el tiempo estimado para su reparación.

La situación se agrava con reportes de intimidaciones y amenazas contra oleoductos en la región, lo que mantiene a las autoridades en máxima tensión debido a la importancia estratégica de Barrancabermeja como centro de la industria petrolera colombiana.

El refuerzo policial busca incrementar el control del territorio y prevenir nuevos ataques en el distrito. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad santandereana para que colabore con información que permita identificar a los responsables de estos actos terroristas.

Investigaciones en curso y preocupación ciudadana

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de los tres ataques registrados en las últimas 72 horas. Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias de cada incidente y determinar si existe conexión entre ellos.

La oleada de violencia en Barrancabermeja genera preocupación no solo por la seguridad de los habitantes, sino también por las posibles afectaciones a la infraestructura petrolera de la región, vital para la economía del departamento y del país.

Las autoridades mantienen operativos permanentes en puntos estratégicos del municipio y han intensificado los controles en las vías de acceso al puerto petrolero, mientras continúan las labores de inteligencia para desarticular las estructuras criminales responsables de estos actos terroristas.