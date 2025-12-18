Confirman cuáles vehículos no deben pagar la revisión tecnomecánica en 2026

La revisión tecnomecánica es uno de los trámites más importantes y exigidos para los conductores en Colombia.

Cada año, millones de propietarios deben cumplir con este requisito para circular legalmente, evitando multas, comparendos e incluso la inmovilización de sus vehículos. Sin embargo, para 2026 ya está confirmado que un grupo específico de automotores no deberá pagar ni realizar este procedimiento obligatorio.

Esta exención está respaldada por lo establecido en la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, y ha sido reiterada por el Ministerio de Transporte, entidad encargada de regular la revisión técnico-mecánica en el país.

¿Qué es la revisión tecnomecánica y por qué es obligatoria?

La revisión tecnomecánica es un chequeo anual que se realiza en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).

Allí se evalúan aspectos clave del vehículo como el estado de la carrocería, emisiones contaminantes, sistema mecánico, frenos, suspensión, dirección, llantas, sistema eléctrico y vidrios, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y protección ambiental.

Vehículos que no deben pagar tecnomecánica en 2026

Según lo establecido por el Ministerio de Transporte y la Ley 2294, en 2026 estarán exentos de la revisión técnico-mecánica los vehículos particulares nuevos.

La norma indica que la primera revisión debe realizarse cinco años después de la fecha de la primera matrícula en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Esto significa que todos los carros y motocicletas de servicio particular matriculados en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 no deberán realizar ni pagar la tecnomecánica durante el año 2026.

Por ejemplo, un vehículo particular registrado por primera vez en 2022 solo estará obligado a presentar su primera revisión en 2027.

Otros vehículos exentos según la ley

Además de los vehículos particulares nuevos, la normativa contempla otras excepciones. Los automotores con placas extranjeras que ingresen al país por un periodo máximo de tres meses no están obligados a realizar la revisión durante su permanencia temporal autorizada.

También están exentos los vehículos antiguos reconocidos oficialmente. No obstante, el Ministerio de Transporte aclara que estos deben mantenerse en adecuadas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, pese a no estar obligados a presentar la tecnomecánica.

Esta exención representa un alivio económico importante para miles de conductores, especialmente en los primeros años de vida útil de sus vehículos, sin que ello implique descuidar el mantenimiento preventivo y la seguridad en las vías.