Karol G habla de su ruptura amorosa con Anuel AA en su documental 'Mañana fue muy bonito'

Karol G impactó a millones de fanáticos al realizar la primera premier de su documental ‘Mañana fue muy bonito’ en Medellín. El gran evento contó con la participación de famosos, creadores de contenido, entre otras figuras públicas del país.

Sin embargo, los internautas ya han viralizado algunos de los temas más controversiales que se muestran en la producción, que se estrenará el próximo 8 de mayo.

Los más fieles fanáticos de la artista pudieron vivir, en exclusiva, la primera premier del documental que contará la vida y trayectoria musical de Karol. Sin embargo, se han viralizado algunos fragmentos específicos en los que Carolina Giraldo habla sobre temas íntimos y controversiales como su más reciente ruptura amorosa.

En el fragmento, la intérprete de ‘Amargura’ denominó a la controversial relación como “tóxica” ya que llegó a experimentar una profunda tristeza al dar por terminado su vínculo con Anuel AA.

Fue muy tóxico salir de mi relación pasada, muy difícil. Yo me despertaba y sentía que iba a morir, sentía que como persona no tenía valor y no podía ver el éxito ni la grandeza. Pensé que no iba a ser capaz de salir de ahí, recalcó.