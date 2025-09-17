Karol G sorprende al aparecer cantando en el Pueblito Paisa de Medellín

Carolina Giraldo se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera musical ya que sus éxitos musicales la han llevado a conquistar escenarios nunca antes explorados por artistas del continente.

Su música ha trascendido fronteras ya que su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ le dio la oportunidad de conquistar un amplio número de géneros musicales que la han posicionado como una de las mayores exponentes de la música latinoamericana.

Karol G aparece cantando en el Pueblito Paisa

La intérprete de ‘Papasito’ se tomó nuevamente las redes sociales al protagonizar una aparición sorpresa en su ciudad natal. Su llegada acompañó el evento que convocó a cientos de personas para celebrar el lanzamiento del perfume oficial de la “Bichota” con el que sus más fieles fanáticos se reunieron en una jornada de música, comida gratis, muestras del perfume, entre otras actividades.

El famoso Pueblito Paisa, ubicado en la ciudad de Medellín, se vistió de naranja ya que se lograron observar diferentes imágenes y carteles que hacían alusión a la canción ‘Tu perfume’ del álbum ‘Tropicoqueta’. Así mismo, había estaciones en donde se encontraba la letra completa de esta melodía, famosa por integrar, de manera congruente, el nombre de algunas de sus más exitosas canciones de su álbum ‘Mañana será bonito’.

La noche cayó y la energía de los asistentes empezó a elevarse por lo que, de manera repentina, los fanáticos se percataron de la presencia de Karol G, quien llegó al lugar ampliamente escoltada para ubicarse en la fuente central de la zona y cantar a capela sus más populares éxitos.

Por supuesto, la emoción no se hizo esperar ya que todos los residentes del sector detuvieron sus actividades comerciales para ser testigos de una de las presentaciones más sorpresivas por parte de la artista.

Nominaciones de Karol G en los Latin Grammy 2025

Por otro lado, la antioqueña vuelve a posicionarse como la colombiana con el mayor número de nominaciones en la que será la próxima entrega de los premios Latin Grammy. Algunas de las categorías en las que se encuentra nominada son: mejor grabación del año por su canción ‘Si antes te hubiera conocido’, canción del año y mejor canción tropical.