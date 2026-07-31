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Colombia

Ejército destruye mega laboratorio de cocaína de la Estructura 44 en Cumaribo, Vichada

El Ejército destacó que estas operaciones ofensivas continuarán en el Vichada, con el propósito de debilitar las economías ilícitas.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

julio 31 de 2026
07:18 p. m.
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En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional, junto al Batallón de Infantería N.° 45 “General Próspero Pinzón” y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 50, lograron ubicar y destruir un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca y cocaína en zona rural del municipio de Cumaribo, Vichada.

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La operación, apoyada por inteligencia militar, permitió localizar en lo profundo de la selva la infraestructura ilícita perteneciente al grupo armado organizado residual, estructura 44, dedicada a la producción de narcóticos en esta región del país.

Golpe a las economías ilegales

En el lugar fueron hallados 3.703 galones de insumos líquidos —gasolina, ACPM y sustancias químicas— y 2.359 kilogramos de insumos sólidos, entre hoja de coca procesada y en proceso, fertilizantes, cal y cemento. También se incautaron canecas, mangueras, prensas, motores, bombas y demás elementos empleados en la producción y transporte de drogas.

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De acuerdo con la valoración preliminar, la acción representa una afectación económica superior a los 500 millones de pesos, debilitando la cadena de producción de pasta base de coca y cocaína que financia las actividades delictivas de los grupos armados residuales.

Afectación al narcotráfico en la región

Las autoridades señalaron que con la destrucción de esta infraestructura se asesta un golpe contundente al narcotráfico, principal fuente de financiamiento de estas organizaciones criminales.

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Los recursos obtenidos de la comercialización de la droga son utilizados para la adquisición de armas, explosivos y material bélico con el que ejecutan acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.

El Ejército destacó que estas operaciones ofensivas continuarán en el Vichada, con el propósito de debilitar las economías ilícitas y garantizar la seguridad de las comunidades en esta zona del país.

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