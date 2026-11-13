Jorge Luis Pinto lanzó dura crítica a Lucas González por su juego con Nacional

Atlético Nacional llega a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 como líder, pero su propuesta futbolística recibió un fuerte cuestionamiento. Jorge Luis Pinto calificó como "una recocha táctica" el comportamiento defensivo del equipo dirigido por Lucas González y puso en duda su equilibrio entre ataque y defensa.

La declaración del entrenador santandereano se produjo durante el programa ESPN F360 Colombia, donde analizó el funcionamiento del conjunto verdolaga y lanzó una crítica que ya genera conversación entre los seguidores del fútbol colombiano.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto sobre Atlético Nacional?

Pinto centró sus reparos en la manera como Nacional se organiza cuando pierde la pelota. Aunque reconoció que el equipo tiene una propuesta ofensiva llamativa, cuestionó los espacios que deja en la zona defensiva y la falta de coordinación para recuperar el orden.

El técnico fue especialmente contundente al describir ese comportamiento: aseguró que en defensa el equipo "es una recocha". Su comentario apuntó a un aspecto que considera determinante para competir por los títulos: no basta con generar opciones de gol si el funcionamiento defensivo no ofrece garantías.

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En medio de su intervención, Pinto defendió la importancia de mantener un balance en todas las líneas y dejó una frase que resume su postura: "Me pueden decir lo que quieran, pero el equilibrio en el fútbol es fundamental para lograr los objetivos de cualquier club".

La crítica no estuvo enfocada únicamente en la capacidad ofensiva de Nacional, sino en lo que ocurre cuando el rival consigue superar su primera línea de presión y encuentra espacios para atacar.

¿Cómo llega Nacional a los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

Las declaraciones de Pinto contrastan con los números del equipo antioqueño en la fase regular. Atlético Nacional alcanza los 39 puntos y es líder en la tabla del todos contra todos.

Ese rendimiento le permitió asegurar su presencia en la siguiente instancia y llegar como uno de los equipos protagonistas del campeonato.

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Por ahora, Lucas González y sus dirigidos tienen el reto de trasladar el rendimiento de la fase regular a los cuadrangulares. Las críticas del experimentado entrenador se suman al debate sobre si el poder ofensivo de Nacional será suficiente para pelear por el título o si deberá ajustar su comportamiento defensivo.