Feid genera críticas por su cabello al ser visto disfrutando con Karol G en el mar

La famosa pareja suele tomarse las redes sociales con los diferentes contenidos que comparten en el vasto mundo del internet. Por esto, cada encuentro que protagonizan se vuelve tendencia, pues sus más fieles fanáticos aclaman conocer nuevos detalles de su relación.

Karol G y Feid son vistos juntos en Ibiza

La intérprete de ‘Papasito’ ha cumplido, en las semanas más recientes, con una apretada agenda con la que ha tenido la oportunidad de visitar una gran cantidad de países para asistir a eventos de gran impacto. No obstante, en los últimos días, se le vio a la antioqueña junto a su novio Feid, quien la habría recogido con un gran ramo de rosas en un automóvil.

Por esto, se presume que los dos artistas se encuentran atravesando un periodo de vacaciones ya que se han viralizado diferentes imágenes en las que se les ve mientras comparten en Ibiza. Algunas de las actividades que realizaron fue manejar una moto acuática, cantar en un yate, entre otras.

No obstante, cientos de internautas manifestaron su asombro con el look del intérprete de ‘Alakran’ ya que el hombre se encontraba sin su gorra. De esta manera, recalcaron que este ya no posee gran parte de su cabello, de modo que, atribuyeron esta presunta condición a los diferentes tintes que el paisa usa para decolorar su cabello.

Sin embargo, algunos de sus más fieles fanáticos manifestaron que dicha apariencia se debe al corte de cabello que el ‘Ferxxo’ posee actualmente.

Karol G participa en concierto de Feid

Por otro lado, Carolina Giraldo impactó el internet al viralizarse imágenes en las que se le observa disfrutando, entre el público, del más reciente concierto de Salomón Villada en España. El especial momento llenó de gran emoción durante la interpretación de su más reciente colaboración ‘Verano rosa’ por lo que la antioqueña se dispuso a cantar desde su posición como espectadora.

Así mismo, mientras el hombre cantaba la especial canción, el escenario se llenó de una iluminación de color rosa para hacer alusión a la cantante, quien disfrutó cada una de las canciones que interpretó su novio.