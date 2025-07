"Ese niño es mío": creador de contenido se pronunció luego de que La Segura dijo que Baladán no era el papá de su hijo

La Segura, en un video bajo la dinámica 'Get Ready With Me', aseguró que Ignacio Baladán, su pareja, no era el papá biológico de Lucca, su hijo.

Todo se trató de una broma, pero, con el paso de los minutos, el tema se hizo viral y causó un sinfín de reacciones.

Incluso, Ignacio Baladán, que se encuentra de vacaciones en Estados Unidos, compartió en Instagram que le comenzaron a enviar múltiples titulares de diferentes medios de comunicación a nivel internacional.

Además, La Segura, en otro video, manifestó que Ignacio Baladán la llamó para preguntarle que cómo así que él no era el papá de Lucca y que ella le explicó que todo se trataba de una broma que se estaba tornando viral.

En medio de esa coyuntura, Ignacio Baladán decidió unirse a la broma y, en el post en el que reveló los titulares de los medios internacionales, detalló que le habían comenzado a escribir hasta amigos que nunca le envían mensajes.

Tomando como referencia el tono jocoso que utilizó la pareja de La Segura en sus redes sociales, un creador de contenido dominicano, que es amigo suyo, decidió unirse a la broma y afirmar que el hijo era de él.

Así fue como un creador de contenido dominicano se unió a la viral broma de La Segura

La primera reacción de Ignacio Baladán a la broma de La Segura fue subir múltiples pantallazos de medios de comunicación internacionales y mostrar una cara de sorpresa. Adicionalmente, en ese post escribió lo siguiente:

No me lo envíen más por interno, ya lo sé por los diarios. Todos mis amigos que nunca me escriben, aparecieron.

Y, teniendo en cuenta que Ignacio Baladán acompañó su mensaje de diferentes emoticones de risa, Víctor Baujour, el creador de contenido dominicano, lo molestó diciendo que el hijo era de él.

"Ese niño es mío, se parece a mí, lo sabía", escribió. Por ende, Ignacio Baladán le respondió riéndose y todo quedó en buena onda.

¿Ignacio Baladán se molestó luego de que La Segura dijo que no era el papá biológico de su hijo?

En las últimas horas, Ignacio Baladán, la pareja de La Segura, abrió una 'caja de preguntas' en Instagram y reconoció que no se molestó con el video de su pareja, sino que, por el contrario, le causó mucha risa.

Además, dejó claro que él siempre ha tenido claro que la personalidad de su pareja es así y que, por lo tanto, siempre está dispuesto a unirse a sus bromas.