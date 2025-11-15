¿Fin de su relación? El detalle que alimenta los rumores de ruptura entre Karol G y Feid

La relación entre los artistas colombianos del reguetón, Karol G y Feid, ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa rosa, esta vez con una intensidad que sus seguidores no habían visto antes.

A pesar de los esfuerzos de la pareja por mantener su vida amorosa en estricta privacidad, un detalle inesperado y muy comentado en redes sociales ha servido como la mecha que ha encendido una nueva y poderosa ola de rumores sobre una posible ruptura.

El silencio de ambos artistas ante la creciente especulación solo ha logrado avivar el fuego de la incertidumbre en la comunidad de fanáticos, que observa cada uno de sus movimientos en busca de una respuesta definitiva.

¿Karol G y Feid terminaron? Los rumores que aumentan

Las especulaciones sobre un distanciamiento entre "La Bichota" y el "Ferxxo" no son nuevas. Desde hace semanas, la inusual y prolongada ausencia de interacciones públicas en sus redes sociales y la falta de apariciones conjuntas en eventos clave de sus respectivas carreras ya habían generado preocupación entre sus seguidores más atentos

Si bien ambos han estado inmersos en proyectos de gran calibre —Karol G promocionando su más reciente álbum Tropicoqueta y Feid celebrando el lanzamiento de FERXXO VOL X: Sagrado—, el hecho de que no hayan compartido ni siquiera un "me gusta" o un comentario de apoyo en momentos cumbre fue catalogado como una señal reveladora en la era digital.

Tras el lanzamiento de una deslumbrante campaña de moda de Karol G con una reconocida marca internacional, en la que la cantante luce radiante y empoderada, los fans esperaban ver la habitual celebración pública por parte de Feid.

No solo su comentario nunca llegó, sino que la atención se centró en la maleta que Feid llevaba en el aeropuerto unos días después, capturada por paparazzis.

Además de esto, y de acuerdo con lo que se registró en medios internacionales, la llegada de la ‘Bichota’ a los Latin Grammy sola fue detonante para que se dieran comentarios, ya no se le vio acompañada del intérprete de Luna.

A pesar de la avalancha de especulaciones y la aparición de "fuentes cercanas" en la prensa internacional que aseguran que "aparentemente, se dejaron", ninguno de los dos artistas ha emitido una declaración oficial para confirmar o desmentir el estado de su relación.