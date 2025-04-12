Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico

En un contexto en el que los trastornos digestivos y metabólicos crecen a ritmo acelerado, un desarrollo colombiano se destaca dentro de la nueva generación de productos dirigidos al cuidado de la microbiota intestinal.

Se trata de Posbion, un posbiótico creado por las empresarias Beatriz Hincapié y Eliana Valencia, que ha logrado posicionarse en Estados Unidos, varios países de Latinoamérica y Reino Unido, y que ahora se prepara para dar el salto al mercado europeo.

Su propuesta se inscribe en un sector que no deja de expandirse: el mercado global de posbióticos alcanzó los US$78,91 mil millones en 2024 y mantiene una proyección de crecimiento constante para los próximos años.

RELACIONADO Los tres alimentos fermentados que ayudan a mejorar la digestión y la flora intestinal

¿Qué son los posbióticos y cómo funcionan en la salud digestiva?

La prevalencia del síndrome metabólico, que agrupa factores de riesgo como la obesidad abdominal, la resistencia a la insulina o la hipertensión afecta actualmente entre el 12,5 % y el 31,4 % de los adultos en el mundo, según un metaanálisis internacional.

A esto se suma el aumento de afecciones gastrointestinales vinculadas a malos hábitos alimentarios, rutinas sedentarias y un desconocimiento persistente sobre la importancia del equilibrio intestinal.

En ese escenario, Posbion se presenta como una alternativa respaldada por estudios científicos que muestran cómo la modulación de la microbiota puede mejorar funciones metabólicas clave.

Su ingrediente activo, conocido en la literatura especializada como BPL1® HT, demostró efectos en la reducción de la grasa visceral mediante la regulación de distintas rutas metabólicas.

Según explica Valencia, este posbiótico contribuye tanto a normalizar los niveles de lípidos circulantes como a influir en la vía IGF-1, relacionada con la sensibilidad a la insulina y el control de la glucosa. El resultado es un mejor equilibrio energético y un entorno intestinal más eficiente.

RELACIONADO Limitar ciertos carbohidratos podría mejorar el control del azúcar y reducir los síntomas digestivos

El impacto de los posbióticos en el metabolismo

Investigaciones publicadas en revistas científicas han señalado además que los posbióticos pueden intervenir en procesos inflamatorios que afectan el metabolismo, favoreciendo un medio intestinal más apto para utilizar los nutrientes de manera adecuada.

También se ha observado su impacto en la producción de metabolitos asociados con la regulación del apetito, la saciedad y la respuesta del organismo frente a dietas altas en grasas.

Aunque estos beneficios no sustituyen un estilo de vida saludable, sí representan un apoyo clínico relevante para quienes buscan mejorar su digestión y su perfil metabólico.

Para las creadoras de Posbion, el intestino es mucho más que un órgano digestivo: es un “segundo cerebro” que participa en procesos relacionados con la energía, la inflamación y hasta el bienestar emocional. Por ello, consideran que trabajar sobre la microbiota es fundamental dentro de cualquier estrategia integral de salud.