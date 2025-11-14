¿Envió indirecta?: Karol G sorprende al dar contundente discurso en los Latin Grammy 2025

Los premios Latin Grammy 2025 tuvieron lugar en Las Vegas en donde cientos de fanáticos se reunieron para ver a sus artistas favoritos y celebrar lo mejor de la música latinoamericana.

En medio de reconocimientos, homenajes, presentaciones y mucha música, los artistas tuvieron espacios para ofrecer importantes discursos en donde exaltaron la importancia de la industria y el poder de los mensajes que se transmiten por medio de esta.

Karol G y su discurso en los Latin Grammy 2025

La noche del pasado 13 de noviembre se vivió una de las noches más importantes para la música, de modo que, la presentación de Karol G fue una de las más esperadas de la jornada ya que tuvo la oportunidad de cantar en compañía de Marco Antonio Solís.

No obstante, la premiación continuó por lo que la intérprete de ‘Papasito’ brilló por segunda vez al obtener el galardón en la categoría Mejor Canción del Año por su sencillo ‘Si antes te hubiera conocido’.

Por esto, la mujer tuvo la oportunidad de subir al escenario y compartir un emotivo discurso que, a petición suya, contó con tiempo extra para poder dar su mensaje completo.

Sin embargo, sus palabras generaron un amplio impacto entre sus fanáticos, quienes manifestaron su gran asombro al asociar su mensaje con las más recientes críticas que ha enfrentado por su álbum ‘Tropicoqueta’.

“Últimamente todo el mundo tiene una opinión, últimamente hay mucha gente profesional opinando de qué deben o no hacer las personas…qué les debe gustar, cómo se deben vestir o hacer lo que sea… y de cierta forma sentí que todo lo que estaba haciendo había dejado de estar bien”, explicó.

Por esto, uno de los detalles que más impacto tuvo fue cuando la mujer reveló que atravesó por una etapa “rara”, durante este 2025, en donde se sintió afectada por dichos comentarios.

“Eso me pasó este año, durante una etapa rara de mi vida, y lo único que quedó de todo eso para mí fue volver a la raíz, volver a la intención y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que me gusta porque lo amo y porque nací para esto”, manifestó.

Karol G envía mensaje a sus fanáticos

Minutos antes de finalizar su discurso, la mujer invitó a las personas, con un propósito en mente, a no dejarse invadir de los miedos, pues explicó que la pasión siempre podrá estar por encima del talento.