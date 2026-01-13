CANAL RCN
Colombia

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel

El juzgado concluyó que no se cumplían las condiciones legales para aplicar beneficios de reducción o extinción de la pena.

Epa Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

enero 13 de 2026
09:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

Desgarrador mensaje de la mamá de 'Epa Colombia' tras pasar la primera Navidad sin su hija
RELACIONADO

Desgarrador mensaje de la mamá de 'Epa Colombia' tras pasar la primera Navidad sin su hija

La decisión, fechada el 2 de enero y notificada días después, mantiene en firme la pena de 63 meses y 15 días de prisión que la Corte Suprema de Justicia le impuso en 2021 por los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019.

Argumentos de la defensa y respuesta del juzgado

La defensa de Barrera alegó que la influencer podía acceder a mecanismos de justicia restaurativa contemplados en la Ley 2477.

‘Epa Colombia’ no se olvida de sus trabajadores: así fue la emotiva fiesta de fin de año
RELACIONADO

‘Epa Colombia’ no se olvida de sus trabajadores: así fue la emotiva fiesta de fin de año

Sin embargo, tras analizar el caso, el juzgado concluyó que no se cumplían las condiciones legales para aplicar beneficios de reducción o extinción de la pena.

Condena en firme y sin beneficios

La sentencia de la Corte Suprema, que ya está en firme, había definido que Barrera no tenía derecho a suspensión condicional de la pena, prisión domiciliaria ni sustitución de la pena de cárcel.

Diana Celis, expareja de 'Epa Colombia', causó polémica en redes tras revelar cómo es su relación actual
RELACIONADO

Diana Celis, expareja de 'Epa Colombia', causó polémica en redes tras revelar cómo es su relación actual

Estas restricciones dejaron un margen reducido para que nuevas solicitudes prosperaran, lo que refuerza la obligación de cumplir la condena completa en prisión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inpec

¿Director de la cárcel de Neiva había denunciado amenazas? Asesinaron a su hijo frente a él

Presidencia de Colombia

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores abordó agenda con Estados Unidos y Venezuela

Barranquilla

Gobierno suspende traslado de alias Castor, Digno Palomino y el Negro Ober en Barranquilla

Otras Noticias

La casa de los famosos

Mariana Zapata se despacha contra Karina García: “Iba a mandar fotos, no me quería”

La participante explicó las razones por las que no logró ingresar a la segunda temporada del programa.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 13 de enero de 2026

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 13 de enero de 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Costa Rica

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves

Fútbol

Tiene 12 años, mide 1,90 y fue tendencia en el Baby Fútbol: él es Jhon Sebastián Ruiz