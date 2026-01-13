Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

La decisión, fechada el 2 de enero y notificada días después, mantiene en firme la pena de 63 meses y 15 días de prisión que la Corte Suprema de Justicia le impuso en 2021 por los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019.

Argumentos de la defensa y respuesta del juzgado

La defensa de Barrera alegó que la influencer podía acceder a mecanismos de justicia restaurativa contemplados en la Ley 2477.

Sin embargo, tras analizar el caso, el juzgado concluyó que no se cumplían las condiciones legales para aplicar beneficios de reducción o extinción de la pena.

Condena en firme y sin beneficios

La sentencia de la Corte Suprema, que ya está en firme, había definido que Barrera no tenía derecho a suspensión condicional de la pena, prisión domiciliaria ni sustitución de la pena de cárcel.

Estas restricciones dejaron un margen reducido para que nuevas solicitudes prosperaran, lo que refuerza la obligación de cumplir la condena completa en prisión.