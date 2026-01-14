Esposa de 'Epa Colombia' y su rechazo a reciente decisión de la justicia: "Es desproporcionada"
Karol Samantha, pareja sentimental de Daneidy Barrera, rechazó la reciente decisión de un juez de negar la extinción de la pena para la empresaria.
Noticias RCN
10:45 a. m.
Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', sigue pagando una pena de 5 años de prisión por su participación en actividades vandálicas contra instalaciones de Transmilenio durante el estallido social del año 2019.
Este lunes 13 de enero, un juez tomó una decisión que nuevamente pone freno a las estrategias de su defensa para recuperar la libertad. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena.
El argumento de las autoridades judiciales es que no se cumplían las condiciones legales para aplicar beneficios, razón por la cual se dejó en firme la pena de 63 meses y 15 días.
Reacción de Karol Samantha tras nueva decisión
Karol Samantha, esposa de Barrera Rojas, reaccionó en sus redes sociales tras negar los beneficios. Señaló que la condena es desproporcionada y nuevamente mostró su rechazo al evidenciar que se niegan recursos legales.
Vamos a cumplir un año y ha sido una de las pruebas más difíciles. No ha habido avances en el proceso, no hemos recibido los beneficios esperados (...) No quiero decir si es justo o no, pero sé que muchos de ustedes piensan como yo, que la condena de Dane es demasiado desproporcional, que tiene una condena super alta.