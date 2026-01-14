CANAL RCN
Tendencias

Esposa de 'Epa Colombia' y su rechazo a reciente decisión de la justicia: "Es desproporcionada"

Karol Samantha, pareja sentimental de Daneidy Barrera, rechazó la reciente decisión de un juez de negar la extinción de la pena para la empresaria.

Karol Samantha Epa Colombia (3)
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

enero 14 de 2026
10:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', sigue pagando una pena de 5 años de prisión por su participación en actividades vandálicas contra instalaciones de Transmilenio durante el estallido social del año 2019.

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel
RELACIONADO

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel

Este lunes 13 de enero, un juez tomó una decisión que nuevamente pone freno a las estrategias de su defensa para recuperar la libertad. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de extinción de la pena y reducción de la condena.

El argumento de las autoridades judiciales es que no se cumplían las condiciones legales para aplicar beneficios, razón por la cual se dejó en firme la pena de 63 meses y 15 días.

Reacción de Karol Samantha tras nueva decisión

Karol Samantha, esposa de Barrera Rojas, reaccionó en sus redes sociales tras negar los beneficios. Señaló que la condena es desproporcionada y nuevamente mostró su rechazo al evidenciar que se niegan recursos legales.

Vamos a cumplir un año y ha sido una de las pruebas más difíciles. No ha habido avances en el proceso, no hemos recibido los beneficios esperados (...) No quiero decir si es justo o no, pero sé que muchos de ustedes piensan como yo, que la condena de Dane es demasiado desproporcional, que tiene una condena super alta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Atento: se revelaron las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el homenaje público para Yeison Jiménez

La casa de los famosos

Participantes rompieron trascendental regla en La Casa de los Famosos Colombia

La casa de los famosos

¡Giro sorpresivo en La Casa de los Famosos! Hubo expulsado de última hora

Otras Noticias

Día sin carro

Esta es la fecha para el primer día sin carro y sin moto de 2026 en Bogotá, según decreto vigente

La jornada establecida por la Alcaldía de Bogotá ya tiene un marco legal definido, aunque todavía no se ha realizado el anuncio oficial.

África

Semifinales de la Copa Africana: cruces, fechas, horarios y TV

La Copa Africana empieza a definirse y las semifinales prometen grandes emociones. Prográmese para los duelos.

Bogotá

Intentaron huir y fueron capturados por la Policía: tenían marihuana y un arma

Venezuela

¿Qué tanto podría tardar la transición democrática en Venezuela?

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS